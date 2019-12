Van Hanegem breekt lans: "Van hem zie ik er bijna maar één"

Willem van Hanegem vindt dat er te kritisch naar Hakim Ziyech wordt gekeken.

De middenvelder van lijdt weleens balverlies, wat hem vaak kritiek oplevert. De Kromme schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat de Marokkaans international in vergelijking met andere spelers te hard wordt aangepakt op zijn fouten.

Van Hanegem begint door een vergelijking te maken met de vermeende interesse van topclubs in Memphis Depay en Donny van de Beek. "Begrijp me niet verkeerd: ik vond Depay in Oranje ook een paar keer aardig spelen en Van de Beek is een prima speler."

"Maar ik zie in Europa nog wel een paar Memphissen en Van de Beeks rondlopen. Van Ziyech zie ik er bijna maar één", aldus Van Hanegem.

Volgens de oud-voetballer hoort Ziyech aan het einde van het kalenderjaar tot de beste spelers van 2019 in Europa. "Deze speler kan in de absolute top mee, geen twijfel mogelijk."

"En het gezeur dat er vervolgens een heel elftal in zijn dienst moet spelen: kijk de wedstrijd tegen nog even terug en zie wie daar in de slotfase eerst aan de rechterkant achterin een bal veroverde en in de blessuretijd aan de linkerkant hetzelfde deed."

Van Hanegem heeft meegekregen dat Ziyech veel lof heeft gekregen voor de wijze waarop hij is omgesprongen met de jongen die tijdens het -duel met OSC (0-2 zege) het veld inrende.

"Ontroerend om te zien, maar dat mag toch nooit de reden zijn voor mensen om hem nu wél een topspeler te vinden? Dat idee krijg ik steeds meer. Ik hoorde van iemand die het kan weten dat Ziyech dergelijke mensen 'clowns' vindt. Dat is precies wat ze zijn."