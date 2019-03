Van Hanegem: "Als het misgaat voor Ajax, krijgt hij ongetwijfeld de schuld"

Willem van Hanegem acht Ajax dinsdagavond in het weerzien met Real Madrid in de Champions League niet kansloos.

De oud-voetballer en -trainer vindt de Spaanse club zonder de geschorste Sergio Ramos 'gewoon een stuk minder' en adviseert Erik ten Hag om weer in de variant met Dusan Tadic in de punt van de aanval te gaan spelen. "Dat is ook de opstelling waarin ze de meeste indruk hebben gemaakt", oordeelt de Kromme .

"Waar ik wel om moet lachen is dat mensen nu gaan roepen dat Lasse Schöne er alleen nog voor zijn vrije trap in staat. Alsof die gozer er helemaal niets van kan en alleen maar die kwaliteit bezit", geeft Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad aan. "Ajax zal proberen Frenkie de Jong te laten uitzakken en op die manier het spel naar zich toe trekken."



Van Hanegem behoort naar eigen zeggen niet tot de mensen die vinden dat Barcelona de enige juiste keuze was voor De Jong. "Ik vind Paris Saint-Germain eigenlijk meer bij hem passen. De spelers van die club lieten weten dat ze hem dolgraag naar Parijs zagen komen. Ik heb Lionel Messi niet gehoord toen De Jong zijn keuze nog moest bepalen. Bovendien moet het voor een speler nog mooier zijn om straks met Paris Saint-Germain de Champions League te winnen. Voor Barcelona is dat veel minder speciaal, denk ik."



"Maar goed, laat De Jong morgen maar tonen waarom ze zich in de Spaanse competitie op hem moeten verheugen." Ajax moet in Madrid met minimaal 1-2 winnen om eliminatie na negentig minuten te voorkomen. "Ik ben benieuwd wie het succes opeist als Ajax inderdaad Real Madrid vloert. Wie ongetwijfeld de schuld krijgt als het misgaat, is Hakim Ziyech. Dat is mode, maar zelden op feiten gebaseerd."