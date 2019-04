Van Hanegem adviseert 'Gio': "Die kun je net zo goed niet meer opstellen"

De overwinning van Ajax op PSV heeft de strijd om de landstitel nieuw leven ingeblazen.

Dat de resterende zeven duels in de nog voor veel spanning zullen zorgen, juicht Willem van Hanegem alleen maar toe. Voor de favoriete club van de oud-voetballer, , resteert immers al wekenlang nog alleen de strijd om de derde plaats en zelfs dat lijkt voor het team van Giovanni van Bronckhorst een lastige opdracht te gaan worden.

Van Hanegem bezocht zaterdag het duel tussen en . De ploeg van John van den Brom won met 1-0 en heeft nu drie punten meer dan Feyenoord, dat een dag later met 3-2 bij onderuitging. "Als dit nou de club is die mijn Feyenoord straks van plek drie gaat houden, dan zegt dat alles over het niveau van Feyenoord", verzucht Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad .



Van Hanegem vond FC Utrecht 'echt dramatisch slecht', maar toch werd Feyenoord verslagen. "Dat zegt eigenlijk alles. Hebben we met Orkun Kökcü eindelijk weer eens een echte voetballer in huis, zit hij opnieuw op de bank. Nicolai Jørgensen is het helemaal kwijt, die kun je net zo goed niet meer opstellen."



"En Robin van Persie wordt overal bewierookt als hij een balletje doodlegt op zijn schoen, maar ook hem zag ik wederom weinig goed doen", besloot Van Hanegem. Over drie weken staat de waarschijnlijk cruciale ontmoeting tussen Feyenoord en AZ in DE Kuip op het programma.