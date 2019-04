Van Hanegem adviseert Ajacied: "Geniet daarvan en stop met dat rollen"

Ajax zal woensdag in het eerste duel met Juventus wel kennismaken met de meesters van het verdedigen, zo waarschuwt Willem van Hanegem.

De oud-voetballer en -trainer verbaast zich elke week over de manier waarop in de wordt verdedigd. "Zoek buiten Matthijs de Ligt eens een centrale verdediger met echte potentie", vraagt Van Hanegem zich openlijk af. "Ik zou het niet weten."



Van Hanegem benadrukt maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad dat het een goede zaak is om Dusan Tadic weer in de punt van de aanval te posteren. "Ze noemden het een variant, maar dat is het inmiddels niet meer", vertelt hij. " speelt het liefst zo, hoewel het in de Eredivisie absoluut geen noodzaak is. Tegen die hemeltergend zwakke verdedigers kunnen ze net zo goed met Kasper Dolberg of Klaas-Jan Huntelaar spelen."



Het lijkt erop dat Cristiano Ronaldo het duel in Amsterdam gaat halen en speelminuten gaat maken. Dat is ook de wens van Van Hanegem. "Waarom niet? Hopen dat zijn beste speler mist, dat vind ik zo zielig. Met Federico Bernardeschi en Paulo Dybala hebben ze nog twee prachtige spelers om naar te kijken. Met Moise Kean staat er een groot talent te trappelen. En ik kan ook genieten van Miralem Pjanic, terwijl je Mario Mandzukic ook wel om een boodschap kunt sturen."



Van Hanegem zou Joël Veltman als vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui in de basis zetten. "Al hoop ik wel dat hij voortaan de maniertjes achterwege laat", besluit de voormalig Oranje-international. "Die jongen heeft zo hard gevochten om terug te keren op het veld na zwaar blessureleed. Geniet daarvan en stop met dat rollen."