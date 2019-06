Van Halst voorspelt: "Hij is de aangewezen persoon om Sneijder op te volgen"

Jan van Halst dicht Matthijs de Ligt een grote toekomst toe.

De aanvoerder van is momenteel verwikkeld in een slepende transfersoap en lijkt bij vrijwel iedere topclub uit Europa terecht te kunnen. Voor welk avontuur hij ook kiest, Van Halst twijfelt er niet aan dat De Ligt een basisplek zal veroveren en zich zal blijven ontwikkelen als verdediger.

De oud-voetballer annex analist verwacht dat De Ligt een 'verpletterende indruk' gaat maken hij zijn nieuwe club en daarmee 'elke concurrent' uit de basisploeg zal verdrijven. "Waar dat 'm in zit? Allereerst natuurlijk in zijn kwaliteiten, maar ook in de manier waarop hij zich in een elftal beweegt, zijn voorbeeldrol", vertelt Van Halst aan Ajax Showtime . "Als je ziet hoe hij zich tegen Engeland herstelt van die fout en hoe de andere jongens zich daaraan optrekken... Op negentienjarige leeftijd al, dus dat wordt alleen nog maar beter."



Van Halst was vrijdag aanwezig bij de presentatie van het boek Wesley Sneijder, de biografie . Hij denkt dat Sneijder en De Ligt op een manier met elkaar te vergelijken zijn: het zou volgens de oud-speler van Ajax 'heel goed kunnen' dat De Ligt op termijn de nieuwe recordinternational van Oranje wordt. Momenteel staat de jongeling op 17 interlands; de bij Oranje afgezwaaide Sneijder heeft er 134. "Als je zo vroeg al je debuut hebt gemaakt en op deze leeftijd al zoveel interlands hebt gespeeld..."



"Alles valt of staat natuurlijk wel met blessures, want Wesley heeft ondanks dat hij recordinternational is, wel wat interlands gemist door blessures en ook door vormverlies", weet Van Halst. "Laten we hopen dat De Ligt dat bespaard blijft en dat hij zo stabiel blijft als hij nu is, ook in zijn hoofd. Dan is hij wel de aangewezen persoon om dat record te verbreken."