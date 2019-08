Van Gnabry tot Malen - Waarom Arsenal hun ex-jeugdspelers hun succes moet gunnen

The Gunners hebben diverse jonge talenten afgezet op de weg naar succes, maar moet nu nog een manier zien te vinden om meer te verdienen aan de jeugd.

Serge Gnabry, Ismael Bennacer, Jeff Reine-Adelaide en Donyell Malen. Op het eerste oog lijken dat vier jonge talenten die niet zo veel met elkaar te maken hebben.

Ze zijn echter allemaal afkomstig uit de jeugd van , slaagden er niet in door te breken in het Emirates Stadium en nu maken ze elders wél naam voor zichzelf.

Gnabry zegde Arsenal in 2016 vaarwel voor een avontuur bij en is nu een sleutelspeler voor en de Duitse nationale ploeg.

Bennacer liet noord-Londen in 2017 achter zich en verdiende eerder deze maand een fraaie transfer naar , terwijl Reine-Adelaide naar de Franse top verhuisde.

De buitenspeler stapte in 2018 over naar Angers en maakte daar zoveel indruk dat deze zomer bijna dertig miljoen euro voor zijn komst neertelde.

Malen koos op zijn beurt voor een avontuur bij in 2017 en werd deze week voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het .

De makkelijke conclusie is dan om te zeggen dat Arsenal zichzelf voor het hoofd moet slaan dat het zo'n talentvol viertal liet vertrekken, maar dat is te simpel gedacht.

Arsenal wist dondersgoed dat Gnabry vol potentieel zat en wilde de Duitser graag behouden, zelfs nadat hij een teleurstellende huurperiode doormaakte bij West Bromwich Albion.

De vleugelspeler was echter niet overtuigd dat de Premier League goed paste bij zijn speelstijl en wees een nieuwe verbintenis bij Arsenal af.

"Het was voor mij de juiste keuze om te vertrekken", zei Gnabry kort na zijn vertrek naar Werder. "Ik wilde meer speeltijd en het pakt goed uit. Arsenal wilde me graag houden, maar ik moest denken om mijn ontwikkeling."

Het maakte dus niet uit hoe gecharmeerd Arsenal van Gnabry was. Ze konden simpelweg niet anders dan hem verkopen nadat duidelijk werd dat hij anders gratis de deur uit zou lopen.

Bennacer’s situatie was iets anders. Hoewel duidelijk was dat de Algerijn veel in zijn mars had, was toenmalig trainer Arsène Wenger niet overtuigd of hij kon slagen bij de Londenaren.

"Volgens Wenger waren er te veel middenvelders bij de club", stelde Bennacer na zijn vertrek. "Na dat gesprek wilde ik geen tijd meer verspillen aan een gok. Ik wilde ergens heen waar ik veel kon spelen."

Het staat buiten kijf dat de middenvelder sindsdien stappen in de goede richting heeft gezet, maar het feit dat Arsenal deze zomer geen gebruik maakte van de terugkoopoptie laat zien dat the Gunners nog altijd niet overtuigd zijn van zijn meerwaarde.

Reine-Adeleide leek op zijn beurt voortbestemd om te schitteren bij Arsenal toen hij als zeventienjarige debuteerde in het eerste, maar zijn progressie stagneerde door fysieke ongemakken.

Wenger had de hoop nog niet opgegeven met hem toen hij werd verhuurd aan Angers, maar de nieuwe trainer Unai Emery nam in 2018 het geboden geld dankbaar aan aangezien hij Reiss Nelson, Joe Willock en Emile Smith-Rowe hoger inschatte.

Malen arriveerde in de jeugdopleiding van Arsenal als een van de grootste talenten ter wereld, maar had moeite om mee te gaan in het fysieke spel van de Engelse competitie en ontwikkelde zich niet niet zo snel als gehoopt.

De club zag nog wel toekomst in de begenadigde aanvaller, maar Malen's wens om terug te keren naar Nederland was sterker dan zijn motivatie om zich koste wat kost te bewijzen in de Premier League.

"Het is niet waar dat Arsenal me wegstuurde. Ik had nog een contract voor een jaar en de club wilde graag verlengen", meldde PSV'er Malen eerder dit jaar aan De Telegraaf. "Maar voetbal draait voor mij niet om geld. Anders was ik niet vertrokken uit Engeland."

Het mag op het eerste oog dan lijken op stelselmatig falen van de clubleiding, maar een meer genuanceerde blik op elk individueel geval is nodig om de zaken in perspectief te zetten.

Arsenal is een club die mikt op de absolute topcategorie en dat resulteert in felle concurrentie om een plekje in de selectie, wat een lastig proces is voor veelbelovende talenten.

Spelers als Willock, Ainsley Maitland-Niles en Nelson slaagden er recent in de stap te maken, maar het recht van de sterksten geldt hier en spelers als Gnabry, Bennacer, Reine-Adelaide en Malen glipten door het net.

Dat hoeft echter geen slecht nieuws te zijn voor the Gunners. Hun succes is het bewijs dat een keuze voor de jeugdopleiding van Arsenal je ver kan brengen. De club moet trots zijn dat ze zulke spelers hebben gelanceerd.

De volgende stap is ervoor te zorgen dat er een flinke financiële vergoeding wordt binnengehaald voor de spelers die niet doorbreken in het eerst. Arsenal kreeg zo'n 17 miljoen euro voor het genoemde viertal en dat is slechts een fractie van wat ze nu waard zijn in de huidige markt.

Lees beneden verder

Ter vergelijking verkocht Nathan Aké voor 25 miljoen euro aan , terwijl de overbodige jeugdspeler Jordan Ibe voor 18 miljoen euro sleet aan dezelfde club.

De recente verkoop an Krystian Bielik aan Derby County is echter een mogelijk teken van vooruitgang bij Arsenal. De 21-jarige verdediger speelde slechts tweemaal voor de hoofdmacht, maar bracht toch 11,5 miljoen euro in het laatje, waarmee de komst van David Luiz en een deel van Gabriel Martinelli's transfersom werden bekostigd.

Als Arsenal dat beleid in de toekomst verder kan uitwerken, zorgt de jeugdopleiding niet alleen voor succes op, maar ook naast het veld.