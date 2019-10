Van Ginkel weet het zeker: "Voor die drie moet Chelsea oppassen"

Chelsea strijdt woensdagavond tegen Ajax in het kader van de Champions League.

De Londenaren hopen met een goed resultaat terug te keren naar Engeland, maar Marco van Ginkel weet dat de ploeg van Erik ten Hag veel kwaliteit herbergt. De geblesseerde middenvelder van waarschuwt zijn ploeggenoten voor een drietal Ajacieden.

In gesprek met De Telegraaf geeft de voormalig speler van onder meer en aan in welke spelers van het grootste gevaar schuilt voor Chelsea.

"In de jongens die het verschil kunnen maken, zoals Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Donny van de Beek, die vaak scoort in -wedstrijden. Voor die drie moet Chelsea oppassen."

"Maar collectief is Ajax goed en achterin staat het ook prima. Al weet ik niet of het zo goed is als vorig jaar", zegt de middenvelder, die een gelijkwaardige strijd verwacht. Hij heeft geen tips gegeven aan manager Frank Lampard.

"Ik ben de afgelopen tien dagen in Nederland geweest, dus niet op de club. En Chelsea heeft een groter team analytici dan we in Nederland zijn gewend. Dus die hebben echt een goed beeld van Ajax en weten wel hoe of wat."

Van Ginkel geeft aan dat hij bij de loting stiekem hoopte op Ajax als tegenstander. Hij kreeg bij de bekendmaking van het nieuws meteen een hoop berichtjes van vrienden die in Amsterdam en Londen willen komen kijken.

"Ik heb in mijn vriendengroep van alles wat, maar zeker ook veel fans van Ajax, ja", besluit de achtvoudig Oranje-international.