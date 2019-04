Van Ginkel moet rentree opnieuw uitstellen

Marco van Ginkel blijft maar sukkelen met zijn rechterknie. Het herstel van de Chelsea-speler heeft vertraging opgelopen.

Van Ginkel werd vorig seizoen nog landskampioen met en vervolgens keerde de huurling terug bij . Een operatie aan zijn voorste kruisband was afgelopen zomer nodig om hem van zijn knieproblemen af te helpen. De 26-jarige middenvelder moet nu zijn terugkeer op het veld uitstellen.



Dat is donderdag gebleken bij een controle van Van Ginkel's knie in een specialistische kliniek in Rome. "Marco heeft inderdaad vertraging opgelopen in zijn herstel, maar er is door de betrokken specialist geen verwachting uitgesproken over zijn terugkeer", zegt zaakwaarnemer Karel Jansen op de officiële website van Wasserman. Of hij dit seizoen nog in actie komt, is dus niet bekend.



Van Ginkel speelde in 2016 en van begin 2017 tot medio 2018 op huurbasis voor PSV. Na de afgelopen transferperiode werd hij nog toegevoegd aan de Premier League-selectie van Chelsea, toen er door het vertrek van Cesc Fabregas een plek vrij kwam. Van een rentree kwam het dus nog niet. De achtvoudig Oranje-international, die in Londen een contract tot medio 2020 heeft, speelde pas vier officiële duels voor The Blues.