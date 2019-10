Van Gelder waarschuwt Feyenoord voor nieuw stadion: "Heel erg beperkend"

Deze week kwam een nieuw stadion voor Feyenoord weer een stap dichterbij, maar Jack van Gelder heeft zo zijn bedenkingen.

De leden van de Sportclub , de amateurtak van de club, besloten donderdag in overgrote meerderheid om afstand te doen van hun Kuip-aandelen, waarmee mede de basis wordt gelegd voor de bouw van een nieuw stadion. Volgens Van Gelder is er echter niet alleen maar goed nieuws voor Feyenoord.

Van Gelder stelt in Rondo dat er voor Feyenoord een ongunstige clausule is. "Ik heb begrepen, maar dat komt binnenkort weleens naar buiten, als dat nieuwe stadion er komt, dan krijgt Feyenoord een gelimiteerde som per jaar als bespeler van het stadion, ongeveer twintig miljoen euro. Daar zit voor Feyenoord niet zo'n grote groeimogelijkheid in, dus dat zou voor de club heel erg beperkend zijn", aldus de presentator.

Volgens Ruud Gullit, ook aanwezig bij de talkshow, is een nieuw stadion voor Feyenoord van groot belang. "Of het de redding is? Het is wel een begin van iets. Bijvoorbeeld bij : van De Meer naar de Johan Cruijff ArenA is een heel groot verschil, qua status, qua alles."

"Je ziet het aan al die ploegen, ook. Een mooi nieuw stadion, daar heb je gewoon veel meer status mee. De Kuip is niet meer van deze tijd, dat is het jammere."

Feyenoord en de gemeente Rotterdam begonnen al in 2006 samen te werken aan plannen voor een nieuw stadion. De 15-voudig kampioen van Nederland speelt z'n thuiswedstrijden sinds 1937 in De Kuip.