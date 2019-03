Van Geel wil Van Persie 'een dag in de week' behouden voor Feyenoord

Feyenoord hoopt Robin van Persie na dit seizoen te behouden als specialistentrainer.

De ervaren captain van de Rotterdammers zet na deze voetbaljaargang een punt achter zijn carrière en Martin van Geel hoopt dat hij aan de club verbonden blijft. Volgens de technisch directeur staat de ex-spits van onder meer en open voor de nieuwe rol.

Van Geel laat bij FOX Sports weten dat hij namens in gesprek is met Van Persie. De aanvaller is van plan om zijn trainerspapieren te gaan halen, al is het vooralsnog onduidelijk wanneer hij wil gaan starten met de opleiding. "Robin heeft een enorme ervaring en zou een dag per week een uitstekende specialistentrainer kunnen zijn voor onze spitsen. Ook uit de jeugd komen aanvallers door die van zijn ervaring en kwaliteiten gebruik kunnen maken", aldus Van Geel.



Van Persie is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. Vorige week liet hij in De Telegraaf weten dat hij mogelijk een afscheidswedstrijd krijgt. "Die optie ligt er wel. Vanuit de club. Een schitterend gebaar van Martin van Geel en Feyenoord. Wanneer ik wil, komt er een afscheidswedstrijd. Maar ik moet er nog op terugkomen bij Van Geel. Dat ga ik eerst doen, voor ik publiekelijk antwoord geef op die vraag. De volgorde is goed, vind ik. Ik moet er niet zelf om vragen, dat is mij te geforceerd en daar houd ik niet van."