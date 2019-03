Van Geel weigerde zeventien miljoen: "Misschien gaat hij voor veel meer weg"

Nicolai Jörgensen werd in het verleden regelmatig gelinkt aan een vertrek bij Feyenoord.

De spits stond onder meer in de nadrukkelijke belangstelling van , dat zeventien miljoen euro overhad voor de Deen. Wout Weghorst stond op het lijstje om een eventuele transfer van Jörgensen op te vangen, zo erkent Martin van Geel bij De Tafel van Kees van FOX Sports .

''Dat gaat wel vaker zo. Als je Jörgensen hebt, heb je een goede spits. Dat moet altijd passen. Je bent altijd met je team bezig en het op orde hebben van je schaduwlijst", geeft de technisch directeur van zondagochtend aan. Van Geel wilde niet meewerken aan een transfer van Jörgensen. ''Dat was in januari. Toen hebben we met z'n allen besloten dat niet te doen."



"Ik vond het een slecht signaal om midden in het seizoen je topspits te verkopen. Dan gooi je je ambities overboord. We wilden het seizoen goed afmaken en de beker winnen. Hij had daarna nog een driejarig contract. In de finale maakte hij ook het eerste doelpunt en hij speelde ook nog het WK waar hij zich in the picture kon spelen."



Van Geel stelt dat er geen noodzaak was om de spits te verkopen. "Misschien gaat hij straks nog voor veel meer weg, wie zal het zeggen?", aldus de sportbestuurder. Jörgensen speelt sinds de zomer van 2016 bij Feyenoord en heeft in 98 wedstrijden voor de club 44 keer weten te scoren. De aanvaller ligt nog tot medio 2021 vast in Rotterdam.