Van Geel: "We kunnen incidenteel boven Feyenoord eindigen"

Martin van Geel is momenteel druk bezig Willem II naar een hoger niveau te tillen.

De nieuwe algemeen directeur was jarenlang bij actief als technisch directeur. De Rotterdammers eindigen steevast boven , maar Van Geel is van mening dat de Tilburgers in de toekomst 'incidenteel' boven Feyenoord kunnen eindigen.

Van Geel werd maandag gepresenteerd als nieuwe directeur van Willem II. De sportbestuurder heeft de ambitie dat de begroting van de Tilburgers de komende jaren omhoog gaat naar zo'n vijftien miljoen euro. Volgend seizoen zal de begroting 12,5 miljoen euro zijn, maar volgens Van Geel is dat niet genoeg om structureel mee te doen in de play-offs om Europees voetbal.



Van de genoemde 12,5 miljoen euro is 3,8 miljoen euro bestemd voor de spelers en technische staf, zo meldt het Brabants Dagblad. Van Geel wil graag zien dat dit bedrag naar de vijf miljoen gaat. De directeur stelt dat Willem II, met de mogelijkheden die de club nu heeft, incidenteel boven Feyenoord kan eindigen in de .



De sportbestuurder blikt bij zijn presentatie ook even terug op zijn tijd bij Feyenoord. "Ik heb vorige week een afscheidsdiner gehad. Daar ben ik door zes mensen toegesproken. Van de directie, de rvc, oud-rvc-leden. Het was één grote lofzang. Toen ik aan de beurt was heb ik gevraagd waarom we eigenlijk bijeen waren, haha", wordt Van Geel geciteerd door de regionale krant.



Van Geel bespeurde dat er veel negativiteit heerste bij Feyenoord, ondanks alle successen de afgelopen jaren. "Zo van, tijd voor een frisse wind, een schone lei. Toen heb ik bedacht wat er voor mij nog te winnen viel in een negende jaar bij de club en heb ik zelf besloten ermee te stoppen", aldus Van Geel. "Willem II is voor mij een heel mooie nieuwe uitdaging."