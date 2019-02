Van Geel: "Marc Overmars vroeg werkelijk bij alles: is dat netto?"

Marc Overmars heeft in de afgelopen jaren als directeur spelersbeleid bij Ajax veel transfers moeten afronden.

De voormalig aanvaller heeft verschillende spelers voor tientallen miljoenen verkocht, zoals bijvoorbeeld Davinson Sánchez en Frenkie de Jong. Al sinds 1991 wordt Overmars bestempeld als'Marc Netto', zegt Martin van Geel, die bij Willem II met hem samenspeelde.

"Bij Willem II noemden we hem al zo. Hij vroeg werkelijk bij alles: is dat netto? Marc was daar enorm mee bezig", vertelt de huidig technisch directeur van Feyenoord in een interview met Voetbal International . Ook Piet de Visser beaamt dat Overmars op de centjes let. De meesterscout annex oud-trainer haalde de oud-aanvaller naar Willem II.



"Hij is erg op de centen en weet alles over verdienen en uitgeven. Tijdens de eerste onderhandelingen met Willem II bleek destijds ook al dat hij het precies allemaal had uitgerekend. Daar is hij een kei in. Alles exact afgepast. Voor Ajax is dat nu goud waard in de hele transferwinkel", aldus De Visser. Het is overigens de vraag of Overmars nog lang actief zal zijn in de Johan Cruijff ArenA.



De oud-buitenspeler wordt in verband gebracht met een overstap naar Arsenal, waar hij van 1997 tot 2000 voor speelde. De Londenaren maakten afgelopen maand het aanstaande vertrek van head of recruitment Sven Mislintat bekend. Naast Overmars wordt ook Monchi, technisch eindverantwoordelijke bij AS Roma, hevig gelinkt met the Gunners .