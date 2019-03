Van Geel: "Ik heb Louis drie keer gevraagd voor Feyenoord"

In de zoektocht naar een nieuwe Feyenoord-trainer kreeg technisch directeur Martin van Geel afwijzingen van Dick Advocaat en Louis van Gaal.

Advocaat stond open voor een zomerse terugkeer in De Kuip, maar weigerde na een hoop negativisme rondom zijn persoon toen bekend werd dat hij een gesprek had gehad met Van Geel. Laatstgenoemde klopte vervolgens aan bij Van Gaal, die geen trek had in een dienstverband bij de Rotterdammers. De 'TD' erkent dat het niet de eerste keer was dat hij Van Gaal benaderde.

Van Gaal stond op de shortlist van Van Geel, maar de oud-trainer van onder meer en zei 'nee' op de vraag of hij trainer van wilde worden. Van Geel gaf ooit al eens aan dat hij Van Gaal altijd zou vragen als hij op zoek zou zijn naar een trainer. "Ik heb Louis drie keer gevraagd voor Feyenoord. Hij stond er voor open om Feyenoord te doen in het jaar dat hij naar kon", aldus Van Geel in gesprek met De Telegraaf. "Maar toen werd hij niet door Feyenoord gevraagd en zat ik daar niet. Ik was technisch directeur bij AZ en haalde hem toen naar Alkmaar."



Nadat ervaren trainers als Van Gaal en Advocaat weigerden, kwam Van Geel uit bij Jaap Stam als opvolger voor de deze zomer afzwaaiende Giovanni van Bronckhorst. Volgens de technisch directeur is hij met zijn keuze voor de -trainer niet afgestapt van het geschetste trainersprofiel. Van Geel werkt al jarenlang met dertien criteria en Stam voldeed wat de beleidsbepaler betreft bijna aan alle punten.

"Idealiter vind je iemand die aan alle dertien voldoet, maar dat is natuurlijk niet de praktijk", stelt Van Geel. "Je kunt een punt maken van zijn ervaring. Bij Giovanni ben ik ook van twee principes afgestapt, omdat tijdens de gesprekken het gevoel kwam dat hij het kon. Ik zag zijn ontwikkelingsmogelijkheden als coach. Als topspeler heeft Jaap Stam op hetzelfde niveau als Giovanni ervaring opgedaan. Hij heeft een EK en een WK in zijn zak, en met de top van de wereld gewerkt. Met hele grote coaches als Sir Alex Ferguson en Carlo Ancelotti. En hij heeft, na twee jaar Jong Ajax coachen, ook Reading bijna naar de Premier League gebracht."



Volgens Van Geel moet Stam bij Feyenoord de 'onmogelijkheden' van de club erkennen. "Wat de onmogelijkheden zijn? Je moet hier normaal zaken doen, Jaap weet dat hij na twee verloren wedstrijden hier niet hoeft te komen voor een nieuwe rechtsback of een nieuwe linksbuiten. Tegelijkertijd moet hij weten dat hij ook na twee of drie nederlagen onze steun blijft houden", aldus Van Geel over de nieuwe trainer, die tot medio 2021 tekent in Rotterdam.