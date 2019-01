"Van Geel gaat hem bellen, dat doet hij bijna altijd"

Het zou Sjoerd Mossou niet verbazen als Feyenoord gaat proberen om Louis van Gaal aan te stellen als opvolger van Giovanni van Bronckhorst.

Het is immers geen geheim dat technisch directeur Martin van Geel in het verleden ten minste twee keer heeft gesproken met de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. "Van Geel gaat hem bellen, dat doe hij bijna altijd. Hij heeft het vier jaar geleden ook gedaan. Al is het maar voor de bühne. Want Van Gaal is gewoon zijn kandidaat nummer één", aldus de verslaggever van het Algemeen Dagblad in Studio Voetbal .



Van Gaal was in 2011 in onderhandeling met Feyenoord, maar er werd geen akkoord bereikt. De club uit Rotterdam ging daarop in zee met Ronald Koeman. "Hij is een van de beste trainers ter wereld, dus ik had het mezelf niet kunnen vergeven als ik niet had geprobeerd hem naar Feyenoord te halen", gaf Van Geel destijds toe.



Drie jaar later, vlak voor de aanstelling van Fred Rutten in De Kuip, werd Van Gaal opnieuw gepolst door Van Geel. Van Gaal werd in mei 2016 ontslagen door Manchester United en coachte daarna geen club of land meer. In augustus liet Van Gaal nog weten dat hij 'voor negentig procent' zeker is gestopt als trainer.