'Van Gaaltje' van Ten Hag pakt goed uit: "Je moet die mogelijkheid benutten"

Ternauwernood plaatste Ajax zich woensdagavond voor de kwartfinale van de KNVB Beker.

In de uitwedstrijd moesten er strafschoppen aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen en trainer Erik ten Hag koos ervoor om André Onana speciaal daarvoor binnen de lijnen te brengen. Het sorteerde het gewenste effect, want de vervanger van Kostas Lamprou keerde een penalty van Mitchell Paulissen en was daarmee van grote waarde.

Aanvoerder Matthijs de Ligt, die zelf naast schoot in de penaltyserie, prijst zich gelukkig. "Een Louis van Gaaltje hè?", lacht hij voor de camera van FOX Sports . "Onana is een penaltykiller en gelukkig heeft hij dat bewezen." Trainer Erik ten Hag is het daarmee eens en verklaart zijn keuze om Onana in de slotfase van de verlenging te laten invallen. "Als je die mogelijkheid hebt, want het is toch een imposant figuur, moet je die benutten. Hij heeft een reputatie wat dat betreft en dat gaat ook iets met de tegenstander doen."



De Ligt spreekt van een 'heel zware bevalling' en erkent dat het beter moet. "Maar het enige wat telde was doorgaan", voegt hij daaraan toe. "Roda bouwde een muur en dat was heel moeilijk voor ons om doorheen te komen. We hadden veel de bal, maar er kwam niks gevaarlijks uit." Dat hij als enige Ajacied een strafschop miste, betreurt De Ligt eveneens. "Ik wilde vol overtuiging schieten, maar het zag er niet best uit. Uiteindelijk ben ik wel heel blij."



"We hadden graag beter gevoetbald", zegt ook Ten Hag. "Ons hoofddoel was echter dat we na de winter op drie fronten kunnen strijden, in de competitie, de Champions League én de beker. Dat hebben we in elk geval bereikt." Hij geeft toe 'teleurgesteld' te zijn over het spel. Van tevoren had Ajax 'een ander scenario' in het hoofd, zónder verlenging en strafschoppen, aldus Ten Hag. "Maar het lukte gewoon niet en ook dat gebeurt in voetbal. We misten het tempo en de creativiteit om de doelpunten af te dwingen. Er zat ook te weinig snelheid in ons spel. En dan wordt het moeilijk."