Van Gaal ziet voordeel voor PSV in titelstrijd ondanks 'mokerslag'

Louis van Gaal vindt het moeilijk te voorspellen welke ploeg uiteindelijk de titel pakt. Het verschil tussen Ajax en PSV is nog maar twee punten.

Omroep Brabant vroeg Van Gaal wie er volgende maand kampioen wordt. "Dat weet niemand, ook Louis van Gaal niet", reageerde de trainer in ruste op karakteristieke wijze. Van Gaal is benieuwd hoe de spelers en trainers met de druk omgaan. "Dat is voor Erik ten Hag een vraag, maar dat is ook een vraag voor Mark van Bommel", aldus de oefenmeester.



"De meeste spelers van hebben ook nog nooit een kampioenschap meegemaakt en die van waarschijnlijk ook niet. Ajax heeft natuurlijk wel een driedubbel programma", doelt Van Gaal op het feit dat de Amsterdammers nog kans maken op prijzen in zowel de , de en de .



"Dat is in het voordeel van PSV. Maar je weet ook niet hoe PSV op de mokerslag gaat reageren. Dat is wat we van de week gaan zien", besluit Van Gaal. Ajax gaat woensdagavond op bezoek bij , de huidige nummer zeventien van de Eredivisie, terwijl PSV het donderdagavond in eigen huis opneemt tegen , dat momenteel twaalfde staat.