Van Gaal ziet kansen voor Ajax tegen Real Madrid: "Hij heeft de guts niet"

Louis van Gaal denkt dat Ajax zeker kansen heeft om ten koste van Real Madrid de kwartfinales van het toernooi om de Champions League te bereiken.

Het rommelt immers in het Santiago Bernabéu, zo weet de oud-trainer van onder meer Ajax en Barcelona. Het zomerse vertrek van trainer Zinédine Zidane en sterspeler Cristiano Ronaldo heeft een behoorlijke impact op het functioneren van de Spaanse topclub.

Van Gaal vraagt zich af of Santiago Solari, de opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui, het gaat redden. "In het begin leek het daar wel op, maar Real heeft de laatste tijd weer enkele slechte resultaten neergezet. En de selectie wordt nu uit elkaar gereten. Ik denk niet dat Solari dit probleem gaat aanpakken, want die mogelijkheden heeft hij niet of hij heeft de guts niet", wordt de oud-bondscoach door De Telegraaf geciteerd.



Solari kreeg nota bene na vier overwinningen uit de eerste vier duels, onder meer op Melilla en Viktoria Plzen, een contract tot medio 2021 aangeboden. "Dan is het niet zo makkelijk om hem direct weer weg te sturen. Dan blijft het rommelen, etteren. Dan is het een voordeel als jij tegen zo'n team mag spelen. Zeker ook omdat Ajax wel echt als een team speelt. En dat is de kracht van Erik ten Hag."



"Real heeft fantastische spelers, maar ik denk nooit dat deze trainer ze als een team kan laten voetballen. Ze spelen 4-3-3 en hebben allemaal aanvallend ingestelde middenvelders, allemaal Frenkie de Jongs eigenlijk. Dat wreekt zich, want je kunt niet altijd maar risico's nemen op het middenveld." Van Gaal vindt Ten Hag 'verder' dan bijvoorbeeld Peter Bosz. "Die wilde altijd alleen volgens zijn eigen plan spelen. Ten Hag kijkt ook naar de tegenstander en past zich daaraan aan. Nu is het zaak dat hij bij Ajax ook een plan C ontwikkelt, dat hij zijn spelers bij 2-1 voorsprong tegen Bayern minder risico laat nemen."