"Van Gaal wilde hem echt hebben, hij vroeg steeds: 'Wat gaat je vriend doen?'"

Thomas Müller speelde zaterdag in de pijnlijke 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt zijn vijfhonderdste wedstrijd namens Bayern München.

Het is echter de vraag of hier nog veel meer duels bij zullen gaan komen, aangezien de aanvaller annex middenvelder onder de inmiddels ontslagen trainer Niko Kovac niet kon rekenen op een basisplaats en al geruime tijd wordt gelinkt aan een vertrek. Voormalig ploeggenoot Bastian Schweinsteiger denkt dat een nieuw avontuur Müller weleens zou kunnen helpen.

De oud-middenvelder speelde in het verleden twee jaar voor en in die tijd zaten the Red Devils nadrukkelijk achter de handtekening van Müller aan.

"Louis van Gaal wilde hem toen echt hebben. Hij vroeg me steeds: 'Wat gaat je vriend Thomas doen?' Hij zou in die tijd goed van pas gekomen zijn bij United", blikt Schweinsteiger terug in gesprek met BILD .

"Thomas was toen echter wat jonger en hij wilde niet weg bij Bayern. Misschien dat dat in de tussentijd veranderd is. Zijn situatie is anders dan de mijne destijds was. Ik speelde iedere wedstrijd, maar toen Van Gaal contact met me opnam besloot ik dat ik iets nieuws wilde proberen", gaat hij verder.

"Thomas zit de laatste tijd vaak op de bank, een nieuwe omgeving zou hem goed doen richting het einde van zijn loopbaan. Hij heeft nog steeds enorm veel kwaliteit", sluit Schweinsteiger af.

De dertigjarige Müller produceerde dit seizoen tot nu toe twee doelpunten en zes assists, terwijl hij slechts tweemaal de negentig minuten volmaakte in de vijftien wedstrijden die hij speelde.