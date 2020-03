Van Gaal voorspelt het slechtste voor Frenkie de Jong: "Het is een hype"

Frenkie de Jong start zondagavond ook in de Clásico tegen Real Madrid voor Barcelona.

Louis van Gaal vraagt zich voorafgaand aan de kraker echter openlijk af hoelang de Nederlandse middenvelder gehandhaafd zal blijven in de basiself van de Catalanen. De trainer in ruste vindt de prestaties van De Jong dit seizoen namelijk nog zeker niet overweldigend.

Van Gaal treedt rondom de Clásico van vanavond op als analist bij Ziggo Sport en begint zijn verhaal door te zeggen dat de 22-jarige De Jong het tot dusver, sinds zijn zomerse komst van , 'eigenlijk heel goed doet' bij .

"Want hij is nog maar een jong ventje. Hij gaat naar het buitenland, naar een andere cultuur. Hij wordt verkocht met een prijskaartje, dus daar zit druk op", vertelt de ex-trainer van onder meer Ajax en over de middenvelder.

De Jong maakte afgelopen zomer voor maximaal 86 miljoen euro de overstap van Ajax naar Barcelona. Hij deed sindsdien in alle 36 wedstrijden die Barça dit seizoen speelde mee; Antoine Griezmann is de enige andere speler uit de selectie die nog geen duel miste.

De Jong was 32 keer basisspeler en maakte na Marc-André ter Stegen, Griezmann en Gerard Piqué de meeste minuten van alle spelers. De Oranje-international staat er zo ogenschijnlijk goed op bij Barcelona, maar volgens Van Gaal heeft De Jong zijn wedstrijden niet louter te danken aan zijn sportieve prestaties.

"Hij speelt ook omdat hij zoveel heeft gekost. Daar ben ik ook van overtuigd", verzekert de voormalig bondscoach van het . Van Gaal stipt aan dat Ernesto Valverde de trainer was die De Jong naar Barcelona haalde en vraagt zich af of diens opvolger Quique Setién het net zo ziet zitten in de Nederlander.

"Valverde zal hem graag gehad willen hebben. Nu is er een andere trainer en is het nog maar de vraag of hij blijft spelen, lijkt mij. Deze trainer heeft hem namelijk niet gekocht. De motivatie is dat de beste moet spelen."

De Jong gaf nadat hij zijn transfer naar Barcelona had afgerond overigens meermaals toe nooit een gesprek met Valverde gevoerd te hebben. De voormalig Ajacied lijkt dus vooral een aankoop van het bestuur van Barcelona te zijn geweest.

Na het ontslag van Valverde in januari miste De Jong nog geen wedstrijd bij Barcelona, dus ook Setién lijkt het voorlopig wel te zien zitten in hem. Toch is De Jong niet onaantastbaar, verzekert Van Gaal. "Het is een hype van de media, want zo goed heeft hij dit jaar niet gespeeld."

"Hij speelt niet op zijn positie waar hij door Ajax is neergezet op een gegeven moment. Daar heeft hij vertrouwen en daar zochten ze hem. Bij Barcelona zoeken ze hem niet. Dat is het grote verschil."

Van Gaal legt tot slot in een analyse uit hoe De Jong bij Ajax als controleur standaard betrokken was in de opbouw, terwijl de middenvelder bij Barcelona hoger op het veld staat en in de opbouw met grote regelmaat wordt genegeerd door zijn teamgenoten.