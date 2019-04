Van Gaal tipt De Ligt: "Daar vind ik de verdedigers niet geweldig"

Matthijs de Ligt speelde woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League sterk tegen Juventus, de club die hem graag wil hebben.

Louis van Gaal denkt dat de Oranje-international zich goed zou kunnen ontwikkelen in Turijn, maar toch zou de oud-trainer hem adviseren om naar een andere club te gaan. Van Gaal denkt namelijk dat de -verdediger bij of een grotere kans heeft om aan spelen toe te komen.

"De Ligt bij ? Ik denk dat De Ligt in iedere competitie kan spelen", aldus Van Gaal bij Ziggo Sport . "In Italië zijn ze de meesters van het verdedigen, dus daar kan hij zich het beste ontwikkelen. Als ik de kans zou krijgen zou ik naar Barcelona gaan. Daar hebben ze centrale verdedigers die niet al te goed zijn, dus daar gaat hij spelen. Of ik zou naar Manchester City gaan. Daar vind ik de centrale verdedigers ook niet zo geweldig, dus daar gaat hij ook spelen."



De Ligt wordt al geruime tijd in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa. Van Gaal vindt dat de negentienjarige Ajacied moet kiezen voor een club waar hij wekelijks aan spelen toe gaat komen. "Ik vind dat je op die leeftijd moet spelen. Bij Juventus hebben ze Bonucci en Chiellini. Het is moeilijker om die eruit te spelen."



Ajax kwam woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Juventus, waardoor de Italianen de beste kaarten lijken te hebben op weg naar de halve finale van de . Van Gaal acht Ajax niet kansloos. "Met Madrid in je achterhoofd heb je nog steeds kansen. Ik weet gewoon dat Ajax met die creativiteit altijd een goal gaat maken, dus 1-1 is niet zo slecht. Ajax gaat daar ook een goal maken."