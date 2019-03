Van Gaal slaat terug na kritiek Di María: "Dát was zijn probleem"

Louis van Gaal vindt dat Ángel Di María de schuld bij zichzelf moet zoeken voor zijn mislukte periode bij Manchester United.

De buitenspeler speelde in het seizoen 2014/15 voor the Red Devils en kende een teleurstellende tijd in Engeland. De aanvaller van Paris Saint-Germain gaf in de media aan dat hij problemen met Van Gaal kende en daardoor niet uit de verf kwam op Old Trafford. Van Gaal laat op zijn beurt weten dat de Argentijn in de spiegel moet durven kijken.



Di María maakte in de zomer van 2014 de overstap van naar voor een bedrag van circa zeventig miljoen euro, destijds een Brits transferrecord. De 31-jarige buitenspeler kwam in 32 wedstrijden niet verder dan vier doelpunten en twaalf assists. Al na een seizoen trok hij de deur in Manchester achter zich dicht en vertrok hij naar Paris Saint-Germain.



In aanloop naar de dubbele ontmoeting tussen en Manchester United in de achtste finales van de , maakte Di María duidelijk dat het nooit klikte tussen hem en Van Gaal. "Het was niet de beste tijd in mijn carrière. Of anders gezegd: mij werd niet toegestaan om daar een goede periode door te maken. Er waren destijds complicaties met de trainer. Godzijdank kon ik overstappen naar PSG en kon ik weer laten zien wie ik was", zei Di María in januari in gesprek met France Bleu .



Van Gaal heeft een andere kijk op het verhaal. De oud-trainer is van mening dat Di María de enige verantwoordelijke is voor zijn mislukte periode in Engeland. "Di María zegt dat het mijn probleem was", reageert Van Gaal tegenover de BBC . "Maar ik heb hem op iedere positie in de aanval laten spelen, dat kun je nakijken. Hij heeft me nooit overtuigd op welke positie dan ook. Hij kon simpelweg niet omgaan met de onafgebroken druk op de bal in de Premier League. Dát was zijn probleem."



Voordat Di María de overstap maakte naar Manchester United, was hij bij Real Madrid goed voor 36 doelpunten in 190 wedstrijden. In Frankrijk heeft de rechtsbuiten zijn loopbaan nieuw leven ingeblazen. In zijn vierde seizoen in de staat hij op het punt om voor de derde keer kampioen te worden. Hij was al 66 keer trefzeker voor PSG, waarvan hij zestien goals dit seizoen maakte.