Van Gaal komt kwart eeuw na CL-triomf Ajax met spraakmakend boek

De biografie van Louis van Gaal verschijnt op 12 mei, zo is maandag wereldkundig gemaakt door zijn uitgeverij.

In het boek, geschreven door auteur Robert Heukels, brengt de trainer in ruste zijn complete levensverhaal naar buiten.

In de biografie kijkt Van Gaal terug op zijn periodes bij onder meer en en de samenwerking met enkele grote namen uit de voetbalwereld.

Heukels schreef in 2009 ook al het boek 'Louis van Gaal, Biografie & Visie'. In twee delen deed de voormalige bondscoach van het destijds zijn leven en diens oefenstof en visie uit de doeken voor het grote publiek.

In het nog te verschijnen boek vroeg Heukels onder meer Uli Hoeness, Erik ten Hag, Marc Overmars, Robin van Persie en Arjen Robben naar hun mening over Van Gaal.

Naast bovenstaande gesprekken krijgen de lezers een inkijkje in de ervaringen die Van Gaal opdeed bij Bayern en . Tevens geeft hij zijn visie op de 'Fluwelen Revolutie' van Johan Cruijff bij Ajax.

Van Gaal filosofeert in zijn tweede boek ook over de nieuwe generatie trainers en wie hij als zijn 'natuurlijke' opvolger ziet in het trainersvak.

Van Gaal liet vorig jaar al weten dat hij een biografie op de markt wilde brengen. "Het is tijd om mijn eigen verhaal te vertellen."

"Er zijn in de loop der jaren veel boeken over mij geschreven, in dit boek vertel ik zelf hoe het echt is gegaan", zo viel destijds te lezen in een persbericht.

Het boek verschijnt 25 jaar na een van de grootste triomfen uit de trainersloopbaan van Van Gaal. In mei 1995 veroverde Ajax onder zijn leiding de door in de finale met 1-0 te winnen van .