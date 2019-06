Van Gaal: "Ik dacht dat Man Utd iedereen kon halen, maar nee"

De oud-trainer van Manchester United blikt terug op zijn tijd bij de club en vraagt zich af waarom men nu een onervaren coach heeft aangesteld.

Louis van Gaal stelt dat hij de aantrekkingskracht en het financiële geweld van heeft onderschat, terwijl hij ook zijn vraagtekens plaatst bij de aanstelling van Ole Gunnar Solskjaer als oefenmeester van de Mancunians. Tussen 2014 en 2016 zwaaide Van Gaal zelf de scepter op Old Trafford om vervolgens nergens meer te coachen. Hij won de , maar slaagde er verder niet in om de club weer in het juiste vaarwater te krijgen na enkele mindere jaren in Manchester.

Van Gaal geeft toe dat hij het zwaar had in het zogeheten 'Theatre of Dreams'. Hij had meer verwacht toen hij zijn contract tekende, schetst hij in gesprek met The Guardian. "Het probleem was in eerste instantie dat de ploeg was verouderd. Als manager moet je ieder jaar wat nieuwe spelers halen om de boel draaiende te houden."

Zelf wilde hij graag doorselecteren, maar hij kreeg daarbij niet de volledige medewerking van het bestuur. "Soms kreeg ik simpelweg niet de spelers die ik wilde. Dat is het probleem. Je hebt [Ed] Woodward en zijn rechterhand Matt Judge. Die laatste kwam ik af en toe tegen, maar meer ook niet. Vervolgens was er ook nog een hoofd scouting, maar alles hing af van Woodward en Judge."

Van Gaal kon niet goed overweg met de twee en werd geregeld teleurgesteld. "Ik dacht altijd dat Manchester United elke speler kon halen die het wilde omdat ze zo veel macht hadden, maar nee. Het bleek dat meerdere spelers onbereikbaar waren voor Manchester United. Ik weet niet waarom, maar het was wel zo."

Hoewel hij nog altijd teleurgesteld is over zijn verblijf bij de club, heeft Van Gaal toch geen spijt. "Nee. Ik werd op een vreselijke manier ontslagen, maar ik genoot van mijn tijd in Engeland. Dit vanwege de cultuur en vanwege de mensen. Ze hebben veel humor en ze steunen de coach altijd. Ik heb respect voor iedereen met wie ik daar gewerkt heb.

Van Gaal werd opgevolgd door José Mourinho, die na tweeënhalf jaar zelf werd ontslagen ten faveure van Ole Gunnar Solskjaer, die als oud-speler een goede start kende als interim manager. De club besloot hem een vast contract te geven en daar plaatst Van Gaal zijn vraagtekens bij. Hij denkt niet dat een relatief onervaren trainer opgezadeld moet worden met de zware taak om de club uit het slop te trekken.

"Ik was hoogst verbaasd dat hij de baan kreeg, ondanks die reeks overwinningen aan het begin", doelt Van Gaal op de initiële reeks van acht zeges na de aanstelling van de Noor, die overkwam van Molde. "Manchester United is een van de grootste clubs ter wereld en dat vraagt om een ervaren trainer en niet om een man die slechts een of twee clubs heeft getraind op een lager niveau."