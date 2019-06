Van Gaal: "Hij was het ontbrekende puzzelstukje voor Ten Hag"

Louis van Gaal zit sinds de zomer van 2016 zonder club, na zijn vertrek bij Manchester United.

De 67-jarige oefenmeester in ruste dook afgelopen seizoen een aantal keer op als analyticus en in een uitgebreid interview met het Spaanse El País deelt hij zijn mening over het internationale topvoetbal. Van Gaal vertelt over onder meer Lionel Messi, Neymar, , , en het van Josep Guardiola.

"Ik denk niet dat individuele spelers meer het verschil maken dan vroeger. Kijk naar Barcelona. Hoe vaak hebben zij de gewonnen met de volgens hen beste speler ter wereld in de gelederen? Kijk naar Neymar bij Paris Saint-Germain. Ik vind Neymar en Messi in individueel opzicht geweldige spelers, maar niet als teamspelers. In de meeste wedstrijden is er niets belangrijker dan een teamspeler", begint Van Gaal. Hij krijgt vervolgens de vraag wie hij de beste speler van het afgelopen seizoen vond en komt met een verrassend antwoord.



"Een van de beste spelers is James Milner. In de finale van de Champions League speelde hij als verdediger én middenvelder. Het is geweldig wat hij nog te bieden heeft op zijn 33e", vervolgt de voormalig bondscoach van Oranje. Hij is ook bijzonder te spreken over de voorhoede van Liverpool. "Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané werken heel hard in verdedigend opzicht, omdat Jürgen Klopp op zijn manier graag druk wil zetten. Een aantal maanden geleden heeft hij het licht gezien, hij heeft geleerd dat je af en toe een beetje moet terugzakken. In de omschakeling zijn ze met Salah, Mané en Firmino heel snel."



"Barcelona is daar het slachtoffer van geworden. Messi moet zichzelf afvragen waarom hij zolang de Champions League niet heeft gewonnen", verwijst Van Gaal naar de sensationele uitschakeling van Barcelona in de halve finale van de Champions League. Liverpool verloor de heenwedstrijd in het Camp Nou met 3-0, maar won in de return met 4-0. "Ik ben niet op de training en in de kleedkamer bij Barcelona, dus ik kan er niet echt over oordelen. Ik vind Messi in individueel opzicht de beste speler ter wereld, zijn statistieken zijn geweldig. Maar als aanvoerder moet je jezelf afvragen waarom je er nu al vijf jaar niet in slaagt om de Champions League te winnen. Barcelona heeft een fantastische selectie. Je kan niet zeggen dat Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Jordi Alba, Arthur, Arturo Vidal of Marc-André Ter Stegen slechte spelers zijn. Ik vind dat Messi verantwoordelijk is voor wat er bij Barcelona gebeurt. Niet alleen de coach."



Van Gaal vergelijkt het spel van Barcelona met dat van Ajax, dat dit seizoen de halve finale van de Champions League wist te behalen. "Barcelona heeft al gedaan wat Ajax deed, omdat Messi in de kleine ruimte kan dribbelen zonder dat het uitmaakt hoeveel verdedigers er om hem heen staan. Met Coutinho, Sergio Busquets, Ousmane Dembelé, Sergi Roberto en Jordi Alba hebben ze meer spelers die dat kunnen. Ajax had dat met Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres, Frenkie de Jong en Daley Blind, die creatief genoeg zijn om iets te creëren in de kleine ruimte. Zij zijn de enige club die dat kan in Nederland."



"De Jong kan geweldig verdedigen. Maar het mooiste was de collectieve oriëntatie van het team als de bal werd verloren. Defensief talent is niet genoeg om een balans tussen aanval en verdediging te laten ontstaan", concludeert Van Gaal. Ajax-trainer Erik ten Hag posteerde Tadic dit seizoen meer dan eens als een 'valse spits'. "Johan Cruijff speelde geregeld als valse spits en introduceerde een dergelijke rol ook als trainer in zijn teams. Cruijff bewoog op dezelfde manier als Tadic. Maar een sleutelspeler was Donny van de Beek, die de ruimtes induikt als Tadic als spelmaker terugzakt. Als je met een valse spits wil spelen, heb je een speler als Van de Beek op het middenveld nodig."



"Daarom begon Van de Beek als bankzitter aan het seizoen. Met Kasper Dolberg als spits heb je niets aan een speler met zijn profiel. Van de Beek was het ontbrekende puzzelstukje voor Ten Hag", stelt hij. "De Jong weet ook op welk moment je moet bewegen om vrij te komen, zoals Busquets altijd doet. Xavi deed het nog meer op intuïtie, hij kon het spel versnellen. Busquets speelt de bal naar de dichtstbijzijnde speler, terwijl Xavi een aantal stappen kon overslaan. Dit was de specialiteit van Guardiola, maar Xavi heeft het verder verbeterd. Xavi is voor mij een van de beste voetballers aller tijden."



Van Gaal werkte bij Barcelona samen met Guardiola en gaat in op zijn Manchester City. "Pep is iemand die van structuur houdt, waardoor City minder chaotisch speelt dan Ajax. Je ziet de hand van Guardiola in het spel, het is een prestatie van formaat om twee jaar alles te winnen in Engeland met aanvallend voetbal. Mourinho heeft veel titels gewonnen met verdedigend voetbal, dat is gemakkelijker. De ultieme uitdaging is om met de filosofie van Guardiola de Champions League te winnen. Bij Barcelona heeft Guardiola veel gewonnen dankzij Messi, maar ook omdat hij hem volgens zijn plan liet spelen. Om iets te bereiken moet je een taal, een teamspirit en een gemeenschappelijk doel creëren. Kijk naar Sergio Agüero, hij speelde voor zichzelf en is door Guardiola veranderd. Dat is de kunst van het trainen."