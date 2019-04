Van Gaal herhaalt: "Hij parkeert gewoon de bus voor De Gea"

Louis van Gaal heeft opnieuw kritiek geuit op de tactiek van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United.

De Noorse manager werd vorige maand beloond met een permanent contract voor drie seizoenen, nadat hij als interim-coach weer op de rails had gekregen. De afgelopen weken vallen de resultaten echter behoorlijk tegen. Dinsdag werd de Engelse grootmacht met een 3-0 nederlaag tegen uitgeschakeld in de en dat was voor United al de vijfde nederlaag in de laatste zeven duels.



"Ik kon zien dat Ole aan het begin een impact op de ploeg had, want toen hij aan de slag ging stond United negende en was het elftal niks", vertelt Van Gaal aan The Mirror . "United speelde anti-voetbal, zoals ik het noem. Maar ik vind dat Ole ook niet bang is om gewoon de bus te parkeren. Hij is defensiever dan je denkt."



Van Gaal volgt de verrichtingen van zijn voormalige werkgever op de voet. "Ik kijk nog steeds veel wedstrijden en Ole parkeerde de bus tegen , tegen en bij vlagen ook tegen Paris Saint-Germain en Barcelona in de Champions League. Tegen alle grote teams speelt hij op die manier. De nadruk ligt meer op verdedigen dan op aanvallen of dominant voetbal willen spelen."



"De bus parkeren, zo noem ik het. En Ole doet het niet alleen buiten zijn penaltygebied, maar hij parkeert de bus gewoon recht voor David De Gea", klinkt Van Gaal stellig. "Als United weer een grote ploeg in Europa wil worden, zal het een andere speelstijl moeten hanteren."