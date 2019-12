Van Gaal: "Dit is echt heel erg, het is ook niet zo opgelost"

Het is afwachten of Memphis Depay aanwezig zal zijn op het EK komende zomer.

De aanvaller van liep in de thuiswedstrijd tegen Stade een kruisbandblessure op en zal minimaal zes maanden uitgeschakeld zijn. Louis van Gaal spreekt dinsdagavond bij het tv-programma Beau over een groot gemis voor Oranje.

"Dit is echt heel erg, voor hem in de eerste plaats. Het is een kruisbandblessure, dat is ook niet zo opgelost. En dan ben je ook niet meteen fit", aldus Van Gaal, die betwijfelt of Depay op tijd volledig hersteld is van deze ernstige kwetsuur.

De oud-trainer beaamt dat het een klap is voor de spits van Oranje. "Een EK missen, dat is voor iedere speler een groot gemis."

Van Gaal beseft dat Depay de afgelopen tijd een belangrijke rol heeft gespeeld onder bondscoach Ronald Koeman bij Oranje. "Dit is ook voor het een gemis, want naast Depay is ook Donyell Malen geblesseerd", stelt Van Gaal over de aanvaller van . "We weten nog niet de ernst van die blessure, maar... Dat waren de twee spitsen."

"Dan heb je Luuk de Jong en Wout Weghorst, maar met die twee spelers moet je wel anders gaan spelen", aldus Van Gaal, die nog geen contact heeft gehad met Depay nadat bekend werd dat de aanvaller ernstig geblesseerd is geraakt. "Ik heb geen telefoonnummer meer van hem, maar dan had ik hem wel een appje gestuurd."