Van Gaal: "Barça heeft De Ligt meer nodig dan De Jong"

Louis van Gaal acht Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong klaar voor het grote werk. De oud-bondscoach hoopt dat Barcelona in actie komt.

De verdediger en middenvelder van Ajax worden al maandenlang met tal van buitenlandse clubs in verband gebracht. De toekomst van De Jong lijkt bij Paris Saint-Germain te liggen, terwijl de Franse club én Juventus de grootste kanshebbers op de komst van De Ligt lijken te zijn.

Barcelona lijkt ogenschijnlijk naast De Ligt en De Jong te grijpen. "Barcelona heeft De Ligt meer nodig dan De Jong", verzekert Van Gaal aan de Catalaanse televisiezender TV3 . "Maar dat is uiteindelijk afhankelijk van de trainer van Barcelona, van zijn visie en het scoutingsrapport van de afgelopen maanden."



Van Gaal, die in twee verschillende periodes voor de selectie van Barcelona stond, benadrukt dat de jeugdopleiding van Barcelona 'veel en goede' middenvelders opleidt. "Maar helaas breken er geen centrale verdedigers door. Het zijn allebei zeer goede voetballers en ze kunnen nog beter worden."



"Beiden kunnen voor Barcelona spelen, omdat Ajax net als Barcelona speelt en Barcelona net als Ajax speelt, ongeveer", besloot Van Gaal. De Ligt staat tot medio 2021 op de loonlijst van Ajax, terwijl De Jong tot de zomer van 2022 aan de Amsterdamse is verbonden. Voor laatstgenoemde hanteert de club een vraagprijs van 75 miljoen euro, terwijl men ook de hoofdprijs voor De Ligt vraagt.