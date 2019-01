"Van een vertrek bij Ajax zal het deze maand niet komen"

Matthijs de Ligt benadrukt nog maar eens dat hij niet de intentie heeft om Ajax deze transferperiode te verlaten.

De 19-jarige verdediger van de Amsterdamse club geniet al maanden volop interesse uit het buitenland. De Ligt wil Ajax hooguit in de zomer verlaten. "Van een vertrek zal het deze transferperiode niet komen. Nee, daar hoeven de Ajax-fans niet bang voor te zijn", vertelde De Ligt in gesprek met de NOS , tijdens het trainingskamp in Florida.



"We willen de titel halen en daar is iedereen hard voor nodig." Eind december na afloop van de gewonnen bekerwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade sprak de Oranje-international nog in aannames. "Of ik hier na de winterstop nog speel? Dat denk ik wel. Ik neem aan van wel", zei de centrumverdediger van Ajax destijds.



De Ligt won afgelopen maand de Golden Boy Award, de prijs voor grootste talent van het jaar. De verdediger stond samen met Justin Kluivert (AS Roma), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Patrick Cutrone (AC Milan) en Vinícius Júnior (Real Madrid) op een shortlist van vijf. Een groep van 35 journalisten koos overtuigend voor De Ligt, die 75 punten meer kreeg dan nummer twee Alexander-Arnold.



Het contract van De Ligt met Ajax loopt medio 2021 ten einde. Directeur spelersbeleid Marc Overmars hoopt de centrale verdediger naar verluidt voor 65 à 70 miljoen euro van de hand te doen. Clubs als Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona en Real Madrid worden nadrukkelijk als mogelijke bestemming genoemd.