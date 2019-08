Van dure doelpuntenmachine tot lachertje - waar ging het mis voor Lukaku bij Man United?

De Belgische spits verlaat Old Trafford voor een avontuur bij Internazionale, nadat hij het in Manchester nooit helemaal heeft kunnen waarmaken.

Het begon allemaal twee jaar terug aan de rand van het zwembad van een luxe appartement in Los Angeles, waar hij met goede vriend Paul Pogba vierde dat hij voor zo'n 84 miljoen euro speler van was geworden.



Maar nu is Romelu Lukaku's carrière op Old Trafford veel sneller ten einde gekomen dan hij destijds zal hebben gedacht. En op een beschamende manier. Met de waarschuwing dat hij op de training van United Onder-23 werd verwacht, bleef de Belg in zijn geboorteland om bij zijn voormalige club mee te trainen totdat de transfer naar Inter rond was.



Waar ging het voor de 26-jarige aanvaller allemaal mis in Manchester?



Lukaku startte zijn termijn als een sneltrein. Na zijn eerste tien duels in het fameuze rode shirt stond de teller al op elf doelpunten. Daarna haperde de productie en kwam hij in de resterende 86 duels niet verder dan het bescheiden aantal van 31 treffers.



Zelfs tijdens die sterke eerste periode klopte er al iets niet over Lukaku als speler van Manchester United. Bijvoorbeeld doordat het vocale publiek in Manchester racistische controverses veroorzaakte met de liederen die werden gezongen in plaats van dat ze zijn goede spel vierden.



En er ontstonden al snel twijfels over hoe geschikt hij zou zijn voor het team als de spits niet regelmatig het doelnet vond. Zonder goals was het moeilijk te onderbouwen waarom Lukaku hoe dan ook een basisplek zou moeten krijgen bij United.



José Mourinho stelde dat zijn pupil 'onaantastbaar' moest worden beschouwd nadat Lukaku, een paar maanden na zijn komst, van het publiek op Old Trafford kritiek kreeg voor zijn teleurstellende spel tegen . De Belg vond nooit de vorm terug die hij in de eerste weken etaleerde. En als het slecht ging, ging het ook écht slecht.



Onder Mourinho kreeg Lukaku niet de aanvoer die hij nodig heeft. United zocht vaak heel voorzichtig de aanval, waardoor Lukaku weinig kansen kreeg om te anticiperen op een voorzet of aangespeeld te worden in de zestien. Al bewees hij zichzelf ook niet echt een dienst. Zijn balaanname liet hem te vaak in de steek, hij liet te snel het hoofd hangen als het even niet ging en hij zette te weinig doelpogingen om in doelpunten.



Er was gewoon iets wat niet helemaal klopte.

In de twee seizoenen van Lukaku bij United scoorde hij slechts één keer tegen een andere club uit de top 6. Dat was de openingstreffer tegen zijn oude club in februari 2018 (2-1 winst). Zijn enige goal in 24 optredens in alle competities tegen , Chelsea, , of Tottenham Hotspur. Het maakte van hem een flat-track bully, zoals men in Engeland zegt. Het hielp ook niet echt dat de 81-voudig international in de verloren -finale tegen Chelsea slechts invaller was vanwege een voetblessure.



Na terugkomst van het succesvolle WK in Rusland, waar België brons pakte, kwam Lukaku maar niet op gang. Zijn eerste twee basisplekken in het nieuwe seizoen waren memorabel, omdat hij een paar geweldige kansen verprutste in de nederlagen tegen Brighton en Spurs. Beide acties werden al snel populaire memes op social media. In december had de aanvaller pas vier keer gescoord in achttien duels.



Toen hem werd gevraagd naar zijn gebrek aan goals, deed Lukaku een beroep op zijn teamgenoten om hem beter te begrijpen.



"Ik speel al tien jaar in het nationale team, sinds mijn zestiende. De spelers daar kennen mij veel beter", zei hij in oktober tegen verslaggevers.



"Hier in Manchester denk ik dat het teamwerk tussen mijzelf en mijn ploeggenoten nog veel beter kan worden. Daar werken we aan. De spelers moeten mij kennen en weten welke loopacties ik maak. Als daarin een klik ontstaat, denk ik dat ik hier ook dezelfde resultaten haal als in de nationale ploeg."



Paul Scholes suggereerde een maand later op BT Sport dat Lukaku het mogelijk echter te fanatiek probeerde en dat hij zo minder waardevol werd voor zijn team.



"Het lijkt alsof hij denkt dat hij een voetballer moet zijn, dat hij in de positie van een nummer 10 moet komen", aldus Scholes. "Maar dat hoeft niet, dat is wel het laatste wat hij moet doen. Daar heeft hij de kwaliteiten niet voor."



"Zijn kracht is om uit de rug van een tegenstander te lopen en het eindstation van een voorzet te zijn. De middenvelders moeten hem vertellen dat hij dat moet doen. 'Kom niet hier als een nummer 10 spelen, dat kun je niet'."



"Dit is niet vervelend bedoeld voor hem. Hij is iemand die vrij moet lopen voor het doel, want doelpunten maken kan hij wel."

Mourinho's ontslag leidde tot de komst van Ole Gunnar Solskjaer toen Lukaku net verlof had gekregen vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Bij terugkomst was Marcus Rashford ondertussen al uitgegroeid tot het oogappeltje van de Noorse manager.



Lukaku kreeg zijn kansen nog wel en hij scoorde tweemaal in drie duels op rij, tegen , en in de bizarre uitwedstrijd bij Paris Saint-Germain. Die reeks was echter een uitzondering op de regel. Solskjaer wilde een mobiele frontlinie die verdedigers uit elkaar kon spelen, met ondersteuning van een dynamisch middenveld. En dat type spel paste niet bij Big Rom.



Het is al lang geen geheim meer dat Antonio Conte al jaren fan is van Lukaku en dus zat een transfer naar Inter er al de hele zomer aan te komen. Als hij nog enige toekomst bij United had gehad, dan zou hij in de voorbereiding nog wel een rol hebben gespeeld, ongeacht zijn ogenschijnlijke blessures tijdens de trip naar Australië en Azië. Maar zijn dagen in Manchester waren al een aantal maanden geteld.



Om aan te tonen hoe snel hij is, publiceerde Lukaku vorig weekend op Twitter sprintstatistieken van de United-spelers en dat werd hem niet in dank afgenomen. De Belg zou daarvoor een boete hebben gekregen en voor Solskjaer was hij niet meer welkom op de training. Zijn afwezigheid deze week was de laatste druppel.



Manchester United en Romelu Lukaku waren nooit een match made in heaven. De bittere manier waarop hij is vertrokken, is dan ook geen verrassing. Hij scoorde in totaal 42 keer voor de club en in beide seizoenen was hij de topscorer van United. Toch lijkt het moeilijk om te beweren dat de spits een succes zou zijn geworden bij de verdere wederopbouw van Solskjaer.



Het was uiteindelijk voor alle betrokken partijen het beste om uit elkaar te gaan.