Van Duinen: "Bazoer een aparte jongen, hij begon over geld"

PEC-spits Mike van Duinen doet in gesprek met De Telegraaf een boekje open over een woordenwisseling met Riechedly Bazoer.

De speler van FC Utrecht liet zich zondag van zijn slechtste kant zien. Na afloop van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Utrecht (4-3) kwam hij in aanvaring met de vierde official, terwijl hij het tijdens de wedstrijd aan de stok kreeg met een aantal tegenstanders.



"Ik vond het een beetje een aparte jongen", aldus Van Duinen, die tijdens de wedstrijd diverse keren aan het bekvechten was met de middenvelder van FC Utrecht. "Hij begon over geld en zo. Met Kenneth Paal en Younes Namli was hij ook bezig. Ik heb gezegd: 'Joh, geluk is niet te koop.'"



PEC Zwolle won het duel met Utrecht na een knotsgekke slotfase. Na een rode kaart van Urby Emanuelson kwamen de bezoekers nog op een 1-3 voorsprong. Mede door twee goals van Van Duinen won de ploeg van trainer Jaap Stam met 4-3. De teller van de spits van Zwolle staat in 2019 inmiddels al op drie goals. "De liefde geeft me absoluut vleugels", aldus Van Duinen tegenover De Stentor met een knipoog, doelend op zijn nieuwe vriendin.



"Ze geeft me energie en ik haar. Misschien helpt het mee", aldus de 27-jarige aanvaller. "Het draait nu niet om mijn goals, maar het is wel lekker dat ik ze maak. Deze wedstrijd nog winnen is gewoon super. Gekkenhuis." Aanstaande zaterdag gaat PEC Zwolle op bezoek bij sc Heerenveen.