Van Drongelen duidelijk: "Ik ben op dit moment niet te koop"

Rick van Drongelen zou deze zomer kunnen terugkeren op het hoogste niveau, maar wat betreft de transfergeruchten trapt hij zelf op de rem.

Hamburger SV degradeerde ruim een jaar geleden voor de eerste keer in de geschiedenis uit de en Die Rothosen slaagden er in het afgelopen seizoen niet in om meteen terug te keren naar het hoogste niveau. Van Drongelen zou wel de gang naar de hoogste afdeling kunnen maken, aangezien nadrukkelijk geïnteresseerd is in de jonge verdediger.



"Ik ben op dit moment niet te koop", vertelt de twintigjarige Van Drongelen, die onlangs ook in verband werd gebracht met een transfer naar , in gesprek met BILD. "HSV heeft me de kans gegeven om in de Bundesliga te spelen en als jonge speler wil je vooral minuten maken. Ik heb het hier goed naar mijn zin."



Van Drongelen heeft nog niet het gevoel dat hij 'klaar' is in het Volksparkstadion: "Wat HSV mij gegeven heeft, wil ik teruggeven", sluit hij af. De nummer vier van het afgelopen seizoen in de 2. Bundesliga zou deze zomer echter wel een mooie winst kunnen maken op Van Drongelen.



De Duitsers pikten de verdediger twee jaar geleden voor drie miljoen euro op bij en er wordt nu gesproken over een transfersom van acht miljoen euro voor FC Augsburg. Van Drongelen kwam tot nu toe 57 keer in actie voor HSV, waarvan hij 34 wedstrijden in het afgelopen seizoen speelde.