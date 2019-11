Van Dijk ziet verbeterpunt: "Maar we kunnen daar lang over praten"

Virgil van Dijk bekent in gesprek met de NOS dat Oranje tegen Noord-Ierland niet echt overtuigde, maar hij koestert het EK-ticket.

Oranje verzekerde zich zaterdagavond van deelname aan het EK van 2020. Een 0-0 gelijkspel tegen Noord-Ierland was voldoende om minimaal de tweede plaats in Groep C van de kwalificatiecyclus veilig te stellen.

"We gaan naar het eindtoernooi en daar gaat het om. Natuurlijk wilden we winnen, we hebben mogelijkheden gehad. We wisten dat het moeilijk werd en uiteindelijk hebben we de klus geklaard, het maakt niet zoveel uit hoe. Volledige focus op het EK", glimlacht Van Dijk. De aanvoerder van Oranje merkte dat Noord-Ierland vooral in de slotfase wat nadrukkelijker op zoek ging naar de winnende treffer.

"Vooral het laatste kwartier weet je dat ze wat directer gaan spelen, hopen op vrije trappen of corners. Dan moet je sterk blijven en dat hebben we bij vlagen heel goed gedaan", vervolgt de verdediger van . "We konden iets beter de bal houden en hadden de kansen kunnen afmaken. Maar we kunnen er lang over praten; we gaan naar het EK en daar draait het om."

"We creëren mogelijkheden en als die erin gaan, is het helemaal game over. Uiteindelijk moet je het verdedigend goed op orde hebben en dat hebben we goed gedaan. Als we ze onder druk zetten, geven ze vrij snel een lange bal en dat is lastig. Dat ging goed. In balbezit werd ik vastgezet, ze wilden dat Matthijs het spel ging maken. Dat hadden we misschien beter kunnen doen", besluit Van Dijk.

Oranje sluit de EK-kwalificatiecyclus komende dinsdag af met een thuiswedstrijd tegen Estland.