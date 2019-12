Van Dijk ziet 'geen verliezers': "Niet veel spelers maken hier kans op"

Virgil van Dijk werd maandenlang genoemd als een van de grote kanshebbers voor de Ballon d'Or.

De verdediger van lijkt uiteindelijk echter toch met lege handen achter te blijven. Lionel Messi is inmiddels uitgegroeid tot de favoriet om de trofee maandagavond in ontvangst te nemen en volgens een gelekt document laat de sterspeler van Van Dijk met een verschil van 64 stemmen achter zich. Zelfs als de Oranje-international de Ballon d'Or niet wint, is hij trots op wat hij heeft bereikt.

"Er zullen die avond geen verliezers zijn. Ik ben erg trots dat ik bij deze groep spelers hoor, dat ik word genoemd vanwege de manier waarop ik met mijn club heb gespeeld en ook met mijn land", liet Van Dijk optekenen in de Engelse pers.

"Het is gewoon iets om trots op te zijn, aangezien er niet veel spelers zijn die kans maken op dit soort prijzen. Er zullen geen verliezers zijn, we gaan zien wat er gebeurt."

Van Dijk won vorig seizoen met Liverpool de en the Reds liggen in de huidige voetbaljaargang op koers voor de eerste landstitel sinds 1990.

Lees beneden verder

De voorsprong op nummer twee Liverpool is op dit moment acht punten, terwijl de marge met regerend kampioen zelfs elf punten is. De stopper rekent zich echter nog niet rijk: "Dat gat betekent niets."

"Qua punten staan we er goed voor, maar we weten dat het misschien nog tien procent beter kan. Dat proberen we elke dag voor elkaar te krijgen, maar makkelijk is het niet. Het enige wat we kunnen doen is proberen."

"Hopelijk lukt het, maar het belangrijkste is dat we wedstrijden blijven winnen. Als je kijkt naar de manier waarop we spelen en onze kwaliteiten, kunnen we nog wel wat beter. Dat is iets waar we naar moeten kijken."