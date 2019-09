Van Dijk wil Cannavaro opvolgen: "Misschien tijd voor een verdediger"

Virgil van Dijk maakt samen met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi kans om door de FIFA uitgeroepen te worden tot de beste voetballer ter wereld.

De aanvoerder van het troefde de twee iconen onlangs al af als UEFA Speler van het Jaar en hoort maandagavond in het Teatro alla Scala in Milaan of hij ook de beste ter wereld is.

"Maar wat er ook uitkomt, het zal mij niet veranderen", laat de verdediger van weten in het Algemeen Dagblad. Van Dijk behoort tot de drie overgebleven kanshebbers op de FIFA Best Award.

"Wat ik daarvan vind? Kijk, je kunt mij als voetballer onmogelijk vergelijken met Messi of Ronaldo. Het enige dat je volgens mij kunt proberen, is te vergelijken welke impact we hebben gehad op onze teams. En zelfs dat is heel moeilijk", laat de beste speler van Europa van het afgelopen seizoen weten.

"Ik ben vooral blij dat er waardering is voor verdedigers. Dat er anders naar ons wordt gekeken. En dat er dus een beloning kan volgen voor al het vuile werk dat is opgeknapt."

De 28-jarige ex-speler van onder meer beseft dat hij de nominatie nooit had verdiend zonder zijn ploeggenoten. "Dit is dankzij de jongens van Liverpool en Oranje. Deze prijzen win je echt alleen als je met elkaar successen hebt geboekt", aldus Van Dijk.

"Of ik het verdien? Wat ik vind, is dat we een fantastisch jaar achter de rug hebben. We hebben ook de Supercup weer binnen kunnen slepen in augustus. Dat voelt gewoon geweldig. Een verdediger wint niet vaak individuele prijzen."

Lees beneden verder

"Volgens mij was Fabio Cannavaro in 2006 de laatste. Misschien is het wel weer een keertje tijd voor een verdediger", stelt hij, al benadrukt Van Dijk dat hij meer waarde hecht aan prijzen die hij met het team wint.

"Ik doe het helemaal niet voor de individuele prijzen. De winnen in Madrid, dat was iets geweldigs. Dat doet meer met mij", vertelt hij. "Die halve finale, met die comeback tegen op Anfield en dat enorme aandeel dat Gini (Wijnaldum, red.) had in die wedstrijd, daar draait het om."

"En de winst tegen Duitsland in Hamburg. Of die partij in mijn top vijf komt? Ik weet het niet. Het was een fantastische avond, een bewijs voor hoe snel Oranje is gegroeid de laatste anderhalf jaar. Het gaat allemaal zo snel. Ik heb wel wat mooie wedstrijden gespeeld de laatste maanden."