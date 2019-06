Van Dijk: "We hebben een fantastische toekomst in het verschiet"

Virgil van Dijk kijkt vol vertrouwen naar de toekomst van Liverpool. De Nederlander ziet dat er veel talent in de selectie zit.

De ploeg boekte de afgelopen grote verooruitgang onder manager Jürgen Klopp en het grote succes volgde op 1 juni toen ten koste van de gewonnen werd.

"Ik denk dat de toekomst er behoorlijk rooskleurig uitziet", vertelt Van Dijk op de officiële clubwebsite van . "We hebben een fantastisch team met spelers die willen ontwikkelen, die alles willen geven voor het team en voor de club."

"Er is zoveel kwaliteit in het team. Soms beseffen jullie niet eens hoe goed de groep spelers is die we hebben en ook de spelers op de bank die willen spelen en deel uitmaken van het team. Dus we hebben een fantastische toekomst in het verschiet."

Van Dijk heeft zich in Liverpool ontwikkeld tot een van de beste verdedigers ter wereld. Hij werd in de Premier League uitgeroepen tot PFA Player of the Year en zijn naam is meerdere keren gevallen als kanshebber voor de Ballon d'Or 2019.

"Ik ben consistent geweest. Ik voelde me geweldig, met de hulp - uiteraard - van al mijn teamgenoten. Maar iedereen was fantastisch. Als je in het team rondkijkt, heeft Robby (Andy Robertson, red.) zijn beste seizoen ooit gehad. Trent Alexander-Arnold was geweldig voor zo'n jonge vent, zo volwassen. En alle centrale verdedigers. en uiteraard presteerde de rest van het team op zo'n hoog niveau."