Van Dijk vol lof over 'een van de meest fantastische personen ooit'

Virgil van Dijk speelt met Oranje donderdagavond tegen Engeland, waardoor de verdediger mogelijk tegenover Jordan Henderson komt te staan.

De stopper werkt bij samen met de middenvelder en is vol lof over de aanvoerder van the Reds . "Hij is een van de meest fantastische personen die je ooit kunt ontmoeten", laat Van Dijk over Henderson weten bij ESPN .



"Hij zet zich al jaren keihard in voor de ploeg en duwt zijn eigenbelang weg voor het team. Wat ik zo mooi vind, is dat hij alles gebruikt wat hij in de loop der jaren heeft meegemaakt. De dieptepunten, de kritiek, de blessures: hij helpt anderen bij vergelijkbare situaties", aldus Van Dijk. De verdediger vindt het jammer dat Henderson niet altijd de waardering krijgt die de Engelsman verdient.



"Men ziet het niet, want men denkt soms dat je de aanvoerdersband draagt om goed voor de dag te komen. Met veel schreeuwen is het klusje dan wel geklaard. Maar er zijn zoveel verantwoordelijkheden, binnen en buiten het veld. Je moet eerst aan anderen denken en dan pas aan jezelf. Hendo doet dat erg goed. Als een jonge speler een voorbeeld moet nemen aan iemand, dan wijs ik hem aan. Een geweldige leider. Ik ben blij dat hij mijn aanvoerder is."



Jamie Carragher kijkt uit naar de confrontatie tussen Engeland en Nederland en ziet Van Dijk bij Oranje, net als bij Liverpool, een belangrijke rol vervullen. "Virgil van Dijk is als een rock . Het lijkt of hij geen zwakte heeft", zegt de oud-verdediger van Liverpool bij de NOS . Carragher stelt dat Van Dijk samen met Matthijs de Ligt 'een geweldig duo' vormt bij het .



"Het wordt dan ook moeilijk voor Engeland om gevaar te stichten via de as. Dat zullen we vanaf de zijkant moeten doen. Je zag hoe moeilijk Harry Kane het in de -finale tegen Van Dijk had", doelt Carragher op de finale van de Champions League van afgelopen zaterdag. Liverpool wist in Madrid beslag te leggen op de trofee door met 0-2 te verslaan.