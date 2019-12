Van Dijk verliest van Messi in strijd om Ballon d'Or - maar grotere prijzen lonken bij Liverpool

De Nederlandse international heeft de grootste individuele prijs misschien niet gewonnen, maar hij ligt op koers voor een Premier League-titel.

Misschien moest Lionel Messi winnen van .

De sterspeler van is de winnaar van de Ballon d'Or 2019, daar hij zijn recordbrekende zesde titel bemachtigde tijdens een schitterende ceremonie in Parijs maandagavond.

Een teleurstelling dus voor Virgil van Dijk, die bij veel mensen als favoriet werd gezien voor de prijs. De Nederlander moest in plaats daarvan genoegen nemen met de tweede plaats, voor de grote Cristiano Ronaldo op de derde plek.

Dat Van Dijk zelfs op de lijst staat, getuigt van zijn opmerkelijke vorm voor club en land. In tegenstelling tot Messi of Ronaldo was hij vanaf het begin van zijn loopbaan niet bestemd voor het sterrendom. Op 28-jarige leeftijd heeft hij een lange weg bewandeld naar de top.

Hij is de eerste Liverpool-speler die in de top drie staat sinds Fernando Torres in 2008 en de eerste centrale verdediger sinds Fabio Cannavaro de prijs won in 2006. Verdedigers verschijnen meestal niet in lijsten zoals deze.

De prestaties van Van Dijk zijn echter moeilijk te negeren. Stijlvol, consistent en enorm belangrijk, hij heeft zich onder de elite gevestigd. Er loopt momenteel geen betere verdediger rond op de wereld.

Zijn klasse werd in een eerder stadium al erkend. Hij werd in april voor zijn collega's in de Premier League uitgeroepen tot PFA Speler van het Jaar, in augustus werd hij Verdediger van het Seizoen in de en won de UEFA Men's Player of the Year-award. Een maand later werd hij twee, opnieuw achter Messi, tijdens de Best FIFA Football Awards in Milaan.

Het is moeilijk om ruzie te maken. Hoe kan iemand zeggen dat Messi, omdat hij een middelmatig team van Barcelona op zijn rug draagt, het niet verdient? Het Argentijnse genie blijft het geloof tarten, daar hij nog altijd van wereldklasse is ondanks dat hij ouder wordt. Op 32-jarige leeftijd is hij nog nooit zo van vitaal belang geweest voor Barça .

Liverpool is zich bewust van zijn kwaliteiten. In mei ervaarden zij het in Camp Nou in de halve finale van de Champions League. Er was een bovenmenselijke inspanning van Van Dijk en Co. nodig om die zege van de Catalanen een week later op de meest memorabale manier weg te poetsen. Zoals Jürgen Klopp zegt, hij is de beste speler van zijn generatie.

Voor Van Dijk komt er een acceptatie. Voetballers beweren vaak dat ze niet worden gemotiveerd door individuele prijzen, maar geloof ze niet. Hij zou gedacht hebben dat hij een grote kans maakte na het succes van Liverpool in Europa. "Misschien is het tijd voor een verdediger om het te winnen", vertelde hij vorige maand aan Goal toen hem werd gevraagd naar de Ballon d'Or.

Teleurgesteld zoals hij zal zijn, zijn zijn ogen echter gericht op grotere prijzen. Teamprijzen. Hij wil deel uitmaken van het Liverpool-team dat voor het eerst sinds 1989/90 landskampioen wordt en ook de Champions League-titel verdedigt. Ondertussen ziet hij als aanvoerder van Nederland Euro 2020 als een geweldige kans om hun heropleving als internationale strijdmacht te bevestigen.

Voor club en land blijft hij van vitaal belang. Hij is de leider, de prater, waar de teamgenoten naar op zoek zijn voor begeleiding en veiligheid. Hij is Mr Consistent, een speler wiens kwaliteiten de mensen om hem heen naar een hoger niveau tillen. Geen enkele speler bij Liverpool is populairder.

Vergeet zijn verdedigende werk, dat weergaloos is, zaterdag hielp hij the Reds aan een zege in de Premier League met twee doelpunten tegen . Het zijn niet alleen Messi en Ronaldo die matchwinners kunnen zijn.

Lees beneden verder

"Hij is goed, buitengewoon goed", zei Klopp naderhand. De Duitser was degene die aandrong op zijn overname van en hij is sindsdien fraai beloond. Voor 84,5 miljoen euro is Van Dijk een koopje, een transfer die even belangrijk is als die van illustere voorgangers in de geschiedenis van de club.

Helaas was het niet genoeg om hem deze keer de meest prestigieuze individuele prijs te bezorgen, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. De Ballon d'Or kan wachten.

Voor Van Dijk moet het beste nog komen.