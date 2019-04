Van Dijk stemt op grootste concurrent in strijd om prestigieuze prijs

Virgil van Dijk vindt dat Raheem Sterling het verdient om gekroond te worden tot Speler van het Jaar in de Premier League.

De verdediger van is zelf de grote favoriet bij de wedkantoren, terwijl de aanvaller van wordt gezien als zijn voornaamste concurrent. Van Dijk had kunnen kiezen voor een 'tactische stem' op een andere speler, maar heeft zijn stem uitgebracht op Sterling.

Spelers die zijn aangesloten bij vakbond PFA bepalen wie van hun collega's dit seizoen de beste van de competitie was. Sterling heeft zelf op Harry Kane gestemd, maar Van Dijk gunde zijn grootste concurrent wel een stem. "Ik heb op Raheem Sterling gestemd. Ik vond dat hij het verdient, want hij is bezig aan een fantastisch seizoen. Maar om eerlijk te zijn had ik ook op Bernardo Silva en op enkele andere spelers van Manchester City kunnen stemmen."



"Sterling heeft zich als speler erg goed ontwikkeld. We zullen zien of hij de prijs gaat winnen", aldus de aanvoerder van het , die 'natuurlijk' trots zou zijn als hij wordt bekroond met de prestigieuze titel. "Je kunt dan niet anders dan trots zijn", beaamt hij. De winnaar volgt Mohamed Salah op als Speler van het Jaar in de Premier League. Voorlopig richt Van Dijk zich echter op de titelstrijd, die tussen Liverpool en Manchester City gaat.



"Ik heb al aangegeven dat we allemaal met opgeheven hoofd het seizoen afmaken. Het is heel bijzonder dat we al zoveel punten hebben verzameld en nog maar een keer hebben verloren. Tot het seizoen voorbij is, moeten we alles geven. Iedereen hier en de supporters blijven erin geloven", wordt Van Dijk geciteerd door de Engelse pers. Liverpool gaat aan kop met 82 punten; Manchester City heeft er 80 verzameld en heeft nog een wedstrijd tegoed.

