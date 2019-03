Van Dijk stelt Liverpoolfans gerust na harde botsing

De aanvoerder van het Nederlands elftal kreeg een forse tik op de enkel, maar stelde de fans direct na de zege op Tottenham Hotspur gerust.

-verdediger Virgil van Dijk liet meteen na afloop van het met 2-1 gewonnen duel weten dat men zich over hem geen zorgen hoeft te maken. Zijn enkel is weliswaar verpakt in ijs nadat Moussa Sissoko hem raakte toen de Nederlander een ultieme poging deed om een kans voor de Spurs te verijdelen.

De thuisploeg won in extremis dankzij een eigen goal van Toby Alderweireld en kon opgelucht ademhalen nadat Lucas Moura een vroege goal van Roberto Firmino had geneutraliseerd. Van Dijk gaf in gesprek met BBC toe dat het hard werken was en roemt de instelling van zijn ploeg, die tot de laatste seconde streed voor de punten.

"Tottenham is een erg goede ploeg met geweldige spelers die graag de bal hebben. We probeerden hen onder druk te zetten en dat ging voor rust goed, tot ze na de pauze iets anders gingen spelen. Dat was lastig voor ons, maar uiteindelijk hebben we drie punten en daar gaat het om", aldus Van Dijk, die zorgen om zijn enkel wegwuifde. "Ik ben in orde."

Dat antwoord past bij de onverzettelijkheid die zijn team ook op het veld liet zien. "Op moeilijke momenten geven we ook niet op. We proberen elke wedstrijd te winnen. Het wordt zwaar, maar laten we er van genieten en door blijven gaan", doelt hij op de spannende titelrace met . Liverpool staat nu weer twee punten voor, maar de rivaal heeft nog een inhaalwedstrijd voor de boeg.