Van Dijk sluit trainerscarrière uit: "En ik word zeker geen analist"

Virgil van Dijk zag enkele jaren geleden wel wat in een loopbaan als trainer, maar de verdediger van Liverpool is inmiddels van gedachten veranderd.

Van Dijk, die het voetbalwereldje soms 'wreed' vindt, hoopt echter wel dat hij na zijn loopbaan als profvoetballer in een andere hoedanigheid betrokken blijft bij de voetbalwereld.

"Op dit moment denk ik niet dat het vak van trainer voor mij is weggelegd", zegt Van Dijk in gesprek met Optus Sport. "De wereld kan erg wreed zijn namelijk. Er zijn veel mensen met meningen en dat kan van invloed zijn op je", legt hij uit.

"Ik zou bij voorkeur niet in een dergelijke situatie terecht willen komen. Maar ik verwacht echter wel dat ik nog in de voetballerij actief ben", neemt Van Dijk alvast een voorschot op het leven buiten het veld.

"En ik word zeker geen analist, want dan moet ik misschien dingen zeggen waar ik helemaal niet achter sta. We zullen zien." De verdediger van the Reds hint terloops op een rol als scout. "Ik heb wel oog voor talent, dus misschien ga ik daar iets mee doen."

Van Dijk richt zich voorlopig op zijn werk al speler van , waar hij op veel waardering kan rekenen. "Je blijft voor altijd onderdeel van de Liverpool-familie", spreekt de Oranje-international uit ervaring.

"Ik ben er erg blij mee dat ik met open armen ben ontvangen en inmiddels deel uitmaak van de clubgeschiedenis, nu we de hebben veroverd. Hopelijk blijft het niet daarbij", aldus Van Dijik.

"Ik hoop boven alles dat de supporters mij herinneren als een speler die altijd het uiterste van zichzelf gaf en er altijd optimaal van heeft genoten."

Van Dijk staat met Liverpool zaterdag tegenover op Anfield. Beide ploegen wonnen hun eerste twee competitieduels.