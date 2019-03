Van Dijk schuldbewust: "Ik had in die situatie anders moeten handelen"

Virgil van Dijk toonde zich na afloop van de gewonnen uitwedstrijd bij Fulham schuldbewust over het tegendoelpunt van Ryan Babel.

won op Craven Cottage met 1-2 door een late strafschop die James Milner benutte. Een paar minuten eerder was via Babel op gelijke hoogte gekomen, na een inschattingsfout van Van Dijk. De verdediger kopte de bal te kort terug naar Alisson Becker.



"We hebben de wedstrijd gewonnen, dat is het belangrijkste. Fouten gebeuren nu eenmaal in het voetbal, het is zoals het is en we blijven doorgaan. Ik wil geen excuses zoeken, ik had in die situatie anders moeten handelen. Zij scoorden daardoor, maar gelukkig hebben wij ook nog een keer weten te scoren. Daardoor pakken we drie punten en staan we weer bovenaan de ranglijst. We wisten van tevoren dat het een lastige wedstrijd zou worden, vooral in de tweede helft", zei Van Dijk in gesprek met Sky Sports .



"We hebben het onszelf moeilijk gemaakt en waren niet kalm genoeg aan de bal. Met mijn fout werd er iets losgemaakt bij hen. Maar we hebben drie punten en ik kan me nu gaan concentreren op Oranje", zo luidde de conclusie van de verdediger. Milner, wiens bal de fout van Van Dijk inleidde, nam na afloop zijn verantwoordelijkheid voor het tegendoelpunt. "Ik bracht Virgil in de problemen, als ik eerlijk ben. De trainer vertelde me om rust te brengen en het eerste wat ik deed was Virgil in de problemen brengen. Dat was niet ideaal."



"Gelukkig hebben we een positief resultaat weten te behalen, we hebben gedaan wat we moesten doen", stelde Milner. Babel besloot na zijn treffer niet te juichen, uit respect voor zijn oude club Liverpool. "Ik respecteer mijn oude club en steun ze nog als fan, dus ik wilde ook respect tonen. Bij die goal gokte ik. Ik verwachtte niet dat de keeper de bal niet zou halen. Het was wat gelukkig."