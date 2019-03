Van Dijk opvallend kritisch: "Er werden een paar hakballen verstuurd"

Nederland begon donderdag met een 4-0 overwinning op Wit-Rusland aan de EK-kwalificatiereeks, al was het spel soms slordig te noemen.

Twee doelpunten van Memphis Depay en treffers van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk maakten het verschil in De Kuip. Oranje had vrijwel niets te duchten van de Wit-Russen, maar Van Dijk is na afloop opvallend kritisch.

De verdediger annex aanvoerder stipt voor de camera van de NOS aan dat Wit-Rusland met name in de eerste helft enkele keren gevaarlijk opdook voor het doel van Jasper Cillessen. "We hebben bij vlagen goed voetbal laten zien. In de eerste helft waren we bij fases nog wel slordig. Dat moet eruit", zo klinkt het. Oranje kwam al na vijftig seconden voetballen op voorsprong via Depay, waarna Wijanaldum nog in de eerste helft voor de 2-0 tekende. Na rust werd de score verder opgevoerd via opnieuw Depay en Van Dijk.



"Je hoopt op een vroege goal. Het is mooi meegenomen dat die goal er al zo vroeg kwam. Maar soms moeten we het beter uitspelen en geduldiger uitspelen", vervolgt Van Dijk. "Je moet ook kritisch zijn. We gaven vooral in de eerste helft wat kansen weg. Op een gegeven moment werden er een paar hakballen verstuurd. We zitten dan allemaal lekker in ons vel, maar als we die ballen verliezen, dan is er totaal geen organisatie en kan iedereen kansen creëren. Uiteindelijk hebben we het in de tweede helft goed gedaan."Oranje eindigde het duel uiteindelijk met tien man: invaller Kenny Tete moest de strijd twintig minuten voor tijd staken vanwege een blessure, toen bondscoach Ronald Koeman al driemaal gewisseld had. "Het was toen een kwestie van compact verdedigen. We hebben een goede verdedigende organisatie en ook in de tweede helft hebben we dat laten zien", besluit Van Dijk.