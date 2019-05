Van Dijk niet bij iedereen op nummer één: "Campbell was betere voetballer"

Virgil van Dijk heeft maandag wederom prijzen gepakt. De verdediger is door spelers en fans van Liverpool uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

De Oranje-international werd onlangs door zijn collega's in de Premier League verkozen tot PFA Player of the Year en eindigde ook in de officiële verkiezing van de Engelse voetbalbond bovenaan. Alleen van de Engelse pers kreeg Van Dijk geen prijs overhandigd. Die trofee was een prooi voor Raheem Sterling, die met de landstitel, en EFL Cup veroverde.



Van Dijk ontving 46,8 procent van de stemmen in de door uitgeschreven verkiezing voor de aanhang. De mandekker bleef daarmee achtervolgers Mohamed Salah (23,9 procent) en Sadio Mané (11,3 procent) ruimschoots voor. Salah was overigens wel de winnaar in een andere categorie. Zijn treffer in de thuiswedstrijd tegen (2-0 zege) op 14 april werd door de aanhangers van the Reds verkozen tot mooiste doelpunt van het seizoen 2018/19.



Alle lof ten spijt, Van Dijk is volgens voormalig -verdediger Lauren niet beter dan Sol Campbell, die met the Gunners ongeslagen kampioen werd in 2004. "Van Dijk heeft de verdediging van Liverpool op orde gebracht. En dat was nodig ook, want de defensie was lange tijd de achilleshiel", oordeelt Lauren in gesprek met American Gambler. "Door zijn aanwezigheid kan Liverpool rustig op de verdediging leunen. Sol is in mijn ogen echter de betere voetballer. Bij en het Engelse elftal was hij steevast een van de uitblinkers en bij Arsenal groeide Sol uit tot een absolute topspeler, vandaar mijn keuze."



"Sol is tweemaal kampioen geworden en gaat daarom de geschiedenis in als een van de beste verdedigers ooit", vervolgt Lauren, zelf jarenlang de vaste rechtsback van Arsenal. Hij kijkt vanuit zijn eigen ervaring met veel interesse naar Trent Alexander-Arnold, de rechtsbenige vleugelverdediger van Liverpool. "Het is een heel erg goede speler. Intelligent en onvermoeibaar op de rechterflank. Het is jammer voor Héctor Bellerín, die ik erg hoog heb zitten, dat hij afgelopen seizoen zo vaak geblesseerd is geweest. Zijn progressie bij Arsenal was namelijk erg indrukwekkend. Alexander-Arnold steekt er echt bovenuit en is misschien wel de allerbeste rechtsback van het moment."



Alexander-Arnold kwam afgelopen seizoen tot het indrukwekkende aantal van zestien assists en Van Dijk bracht in totaal zes doelpunten op zijn naam. Daarnaast incasseerde de verdediging van Liverpool slechts 22 doelpunten, al leverde dat niet de eerste landstitel in bijna drie decennia op. Het seizoen kan zaterdag in stijl worden afgesloten als Tottenham Hotspur in de finale van de wordt verslagen.