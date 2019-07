Van Dijk mogelijk van de troon gestoten: "We hebben aanbiedingen geweigerd"

In de Engelse media wordt er de laatste tijd veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Harry Maguire.

Zowel als zou achter de 26-jarige verdediger van aanzitten. Brendan Rodgers, manager van the Foxes , bevestigt dat er reeds twee aanbiedingen voor Maguire van tafel geveegd zijn.

Volgens de berichten uit Engeland zou Leicester City minimaal 89 miljoen euro willen overhouden aan Maguire, die in september 2018 nog zijn handtekening zette onder een nieuw tot 2023 lopend contract. Indien Manchester United of Manchester City bereid is om aan deze vraagprijs te voldoen, wordt de twintigvoudig Engels international de opvolger van Virgil van Dijk als duurste centrumverdediger ter wereld. Van Dijk verruilde anderhalf jaar geleden voor een bedrag van 84,6 miljoen voor .



"Het is vrij simpel en we gaan er relaxed mee om. Harry is een topspeler, natuurlijk bestaat er belangstelling voor hem. Er zijn twee aanbiedingen voor hem binnengekomen, maar die kwamen niet in de buurt bij de vraagprijs van de club", zo tekent de Leicester Mercury op uit de mond van Rodgers. "Harry is er rustig onder, dat zijn wij ook. Hij is briljant en gaat er enorm goed mee om, dat moet ik zeggen. Ik heb in situaties gezeten waar spelers er een stuk minder goed mee omgingen, maar hij is een speciale jongen."



Maguire zou bij Leicester City een transferverzoek hebben ingediend, maar op die geruchten wil Rodgers niet ingaan. "Ieder gesprek met een speler blijft privé. Als een club als Manchester City of Manchester United geïnteresseerd is, begrijp ik dat het aantrekkelijk is. Totdat er aan onze vraagprijs voldaan wordt, zullen we verder nog geen besluit nemen", besluit de manager van Leicester City. Maguire is met the Foxes 'gewoon' begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en speelde een helft mee in de oefenwedstrijd tegen Scunthorpe United.