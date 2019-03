Van Dijk lyrisch over 'erg gevaarlijke' landgenoot: "Dat is iets speciaals"

Virgil van Dijk kijkt uit naar de confrontatie met Bayern München in de Champions League komende woensdag.

De verdediger van Liverpool, die bij de eerdere ontmoeting met de Duitse topclub in februari (0-0) geschorst was, ziet in Robert Lewandowski een geduchte tegenstander. Ook Arjen Robben mag op complimenten rekenen van de 27-jarige stopper.



"Je moet de kwaliteiten van iedere spits die je tegenover je hebt staan kennen. Soms moet je ook slim zijn. Als hij op je afrent en je probeert te passeren, moet je je mannetje staan. Je moet spitsen als Lewandowski geen enkele mogelijkheden geven, want ze zullen je hard afstraffen en scoren", zegt de Oranje-international op de site van de UEFA.



Van Dijk benadrukt dat Bayern heel veel andere topspelers in huis heeft en neemt Robben als voorbeeld. "Arjen is al jarenlang fantastisch. Ik heb hem van dichtbij gezien bij de nationale ploeg. Hij is een fantastische professional. Hij is wat ongelukkig met zijn blessures, maar hij heeft gedurende zijn loopbaan laten zien hoe goed hij is."



"Hij heeft nog steeds heel veel kwaliteit", vervolgt Van Dijk over zijn landgenoot. "Hij is erg gevaarlijk. Zijn linkervoet, dat is iets speciaals. Hij doet het al jaren: naar binnen snijden en de bovenhoek vinden met zijn linker." Robben staat woensdag niet op het veld als Bayern in eigen huis Liverpool ontvangt, aangezien de veteraan is uitgeschakeld met een kuitblessure.