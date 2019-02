Van Dijk kalm na nieuwe misstap: "Laten we ook blijven genieten"

Virgil van Dijk bewaarde de rust na het tweede gelijkspel op rij van Liverpool in de Premier League.

"Het is zoals het is", stelde de verdediger van de koploper van Engeland na de 1-1 remise bij West Ham United. "We staan nog steeds bovenaan en zitten nog steeds in de titelrace. Laten we ook blijven genieten." Liverpool nam de leiding via Sadio Mané, maar nog voor rust tekende Michail Antonio voor de eindstand.



Liverpool verspeelde vorige week woensdag ook al punten tegen Leicester City (1-1). De Merseyside-club heeft nog maar drie punten meer dan nummer twee Manchester City, dat zondag zelf met 3-1 van Arsenal won. Tottenham Hotspur, dat zaterdag met 1-0 van Newcastle United won, heeft de achterstand tot vijf punten verkleind. Er zijn nog dertien speelrondes te gaan in de Premier League. In de jacht op de eerste landstitel sinds 1990 speelt Liverpool zaterdag in eigen huis tegen Bournemouth.



Liverpool oogde vermoeid en kon niet camoufleren dat het de geblesseerde Georginio Wijnaldum, Joe Gomez en Trent Alexander-Arnold miste. "Ik denk dat we ook over goede vervangers beschikken", zei Van Dijk. "We hebben een brede selectie. West Ham United heeft goed verdedigd. Ze maakten het ons lastig." Manchester City speelt zaterdag thuis tegen nummer vier Chelsea, terwijl Tottenham op dezelfde dag in eigen huis tegenover Leicester City staat.



"We moeten blijven gaan. Wat kunnen we anders doen? We bekijken het per wedstrijd. Nogmaals, we moeten juist genieten van de druk. Je kan ook voor helemaal niets spelen, maar wij zijn nog in de race." Wanneer Manchester City woensdag weet te winnen van Everton, neemt de titelverdediger op doelsaldo de eerste plek over van Liverpool. De ploeg van Josep Guardiola heeft dan wel een wedstrijd meer gespeeld dan the Reds .