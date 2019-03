"Van Dijk is momenteel de beste verdediger van Europa"

Bij Liverpool groeit Virgil van Dijk steeds meer uit tot een onmisbare schakel en in Engeland wordt hij dan ook geroemd om zijn spel.

Oud-verdedigers Adri van Tiggelen en John de Wolf sluiten zich aan bij de lofzang en zagen hem op bezoek bij in de een belangrijke rol opeisen. De Wolf was zeer te spreken over Van Dijk. "Hij is de beste verdediger die op dit moment op de Europese velden rondloopt."

In gesprek met het Algemeen Dagblad worden de oud-voetballers aan de tand gevoeld over de centrumverdediger, die woensdag in de Allianz Arena goed was voor een assist en doelpunt. "Kijk naar de wedstrijden van tegen Bayern München", vertelt de oud-Feyenoorder. "In de thuiswedstrijd moest Liverpool het doen zonder Van Dijk. Met of zonder hem achterin is een wereld van verschil. Hetzelfde geldt voor en Sergio Ramos in de wedstrijden tegen ."



De vergelijking met een topverdediger als Ramos is snel gemaakt. "Een Chiellini of een Ramos is niet per se minder dan Van Dijk. Het voordeel van Van Dijk is zijn leeftijd, er zit nog wat rek in. Hij kan alleen nog maar beter worden", stelt Van Tiggelen. "Hij doet het hartstikke goed, maar we moeten niet doen alsof hij de Messi onder de verdedigers is", vindt de oud-speler van onder meer en .



De Wolf ziet nog wel wat dingen die ontbreken bij Van Dijk. "Het enige waar het hem aan ontbreekt zijn prijzen en de nodige ervaring. Een echte topverdediger heeft een noemenswaardige prijzenkast." Van Tiggelen ziet een mooie toekomst bij Oranje. "Als Matthijs de Ligt wekelijks naast Van Dijk zou spelen bij Liverpool, dan duurt het niet lang meer voordat hij ook op dat niveau zit. Daar heeft het Nederlandse voetbal alleen maar profijt van."