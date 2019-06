Van Dijk in 'Nations League-modus': "Dat geeft een extra dimensie"

Virgil van Dijk meldde zich deze week samen met ploeggenoot Georginio Wijnaldum bij de selectie van het Nederlands elftal.

De spelers van wonnen afgelopen zaterdag de en bereiden zich nu voor op de wedstrijd tegen Engeland in de . Oranje-aanvoerder Van Dijk is blij met de manier waarop hij is ontvangen door zijn collega-internationals en kijkt ernaar uit om het duel met the Three Lions te spelen.

Bondscoach Ronald Koeman gaf tijdens een persconferentie aan dat Wijnaldum en Van Dijk zullen spelen tegen Engeland. Laatstgenoemde kwam op hetzelfde persmoment aan het woord en gaf aan klaar te zijn voor de interland. Het wordt en bijzondere ontmoeting voor Van Dijk, die zelf in de Premier League speelt en een aantal ploeggenoten gaat tegenkomen. "Dat geeft wel een extra dimensie, natuurlijk. Er spelen een paar teamgenoten in de nationale ploeg. Ik heb met een paar jongens contact gehad, maar iedereen is gefocust op morgenavond. Zij zullen alles geven en dat willen wij ook doen", aldus de centrale verdediger.



Van Dijk maakte in de Champions League indruk met een opvallende statistiek. Geen aanvaller kwam hem voorbij tijdens een dribbel. "Ik wil gewoon verdedigen en ik sta niet binnen de lijnen met het idee 'ik wil niet dat iemand mij vandaag voorbij dribbelt vandaag'. Ik zit nu in de Nations League-modus", reageert Van Dijk. "Er staat een mooie wedstrijd op het programma. De sfeer is goed, het ziet er goed uit. Of de spelers van Spurs sportieve revanche willen nemen op Wijnaldum en mij? Ik weet dat ik er vorig jaar wel even last van had dat wij de finale hadden verloren van . We zullen zien of ze spelen. Het is echt niet makkelijk om je er overheen te zetten. Ik weet nu uit ervaring dat het gewoon makkelijker is om je voor te bereiden als je de finale hebt gewonnen."



Dat Van Dijk afgelopen zaterdag nog de Champions League-finale speelde, gebruikt hij niet als excuus op weg naar het duel van donderdagavond. "Ik denk dat iedereen wel zware benen heeft, maar dat is geen excuus. Iedereen zal zich goed opladen en er klaar voor zijn, denk ik", aldus Van Dijk. De aanvoerder van Oranje dronk deze week samen met Wijnaldum en de bondscoach een kop koffie. Besproken werd hoe de Liverpool-spelers er fysiek voorstaan. "Ze waren optimistisch. En we hebben straks nog een training. Ik speel het liefst met mijn sterkste elf en daar maken zij zeker deel van uit", aldus Koeman.