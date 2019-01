Van Dijk in beste Premier League-team van 2018

Virgil van Dijk heeft van de kijkers van de BBC een plek gekregen in het beste Premier League-elftal van 2018.

Het BBC-programma Match of the Day vroeg z'n kijkers om hun stem uit te brengen op hun favoriete Premier League-spelers van het afgelopen kalenderjaar. Van Dijk is één van de vier spelers van Liverpool die de basiself heeft gehaald, samen met Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson en Mohamed Salah.



Liverpool is daarmee hofleverancier, want Premier League-kampioen Manchester City wordt door drie spelers vertegenwoordigd. Chelsea heeft met Eden Hazard en N'Golo Kanté twee spelers en Manchester United (David De Gea) en Tottenham Hotspur (Harry Kane) allebei één.



The #PL team of 2018, as voted by you.



Thoughts? 👀 pic.twitter.com/8JlDRo9ZNn — Match of the Day (@BBCMOTD) 2 januari 2019

Voor Virgil van Dijk was 2018 een bijzonder jaar. De Oranje-international maakte in januari de overstap van Southampton naar Liverpool en door zijn transfersom van circa 84 miljoen euro werd hij de duurste verdediger uit de voetbalgeschiedenis. Van Dijk haalde met Liverpool in mei de Champions League-finale, waarin Real Madrid met 3-1 te sterk was.Ook in het nieuwe seizoen is Van Dijk een onmisbare speler voor Liverpool. De koploper van de Premier League incasseerde mede dankzij de Nederlander pas acht goals in competitieverband. Donderdagavond gaan The Reds op bezoek bij Manchester City, dat zeven punten minder heeft.